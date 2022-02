IND vs SL: टीम इंडिया को तगड़ा झटका, बीच सीरीज में साथ छोड़ गया रोहित का सबसे बड़ा मैच विनर

नई दिल्ली: भारतीय टीम ने श्रीलंका को दूसरे टी20 मुकाबले में 7 विकेट से मात दी. इसी के साथ भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है. लेकिन इस सीरीज के तीसरे मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा को एक तगड़ा झटका लगा है. दरअसल टीम इंडिया का एक सबसे घातक बल्लेबाज अचानक इस सीरीज से बाहर हो गया है. तीसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए ये एक बड़ा झटका है.

तीसरे टी20 से ठीक पहले भारतीय टीम के युवा घातक ओपनर ईशान किशन इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. ईशान दूसरे टी20 के दौरान चोटिल हो गए थे और उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था. बता दें कि दूसरे टी20 मैच में ईशान किशन के सिर में श्रीलंकाई गेंदबाज लाहिरू कुमारा की एक 146 Kmph की रफ्तार वाली बाउंसर जा लगी. गेंद इतनी जोर से लगी कि ईशान कुछ देर तक मैदान पर ही बैठे रहे. ईशान किशन इस समय कांगड़ा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. ईशान अस्पताल से तो आ गए लेकिन उनको आखिरी टी20 से बाहर होना पड़ा है.

ईशान किशन चोट लगने के बाद भी बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन वह कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए. उन्होंने सिर्फ 16 रन ही बनाए. अगर ईशान किशन अनफिट हो जाते हैं, तो उनकी जगह मयंक अग्रवाल को उतारा जा सकता है. मयंक अग्रवाल बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उनके पास वह काबिलियत है कि वह किसी भी पिच पर बड़ी पारी खेल सकते हैं. या फिर वेंकटेश अय्यर को भी ओपनिंग का मौका दिया जा सकता है.

Ishan Kishan ruled out of third T20I match against Sri Lanka in Dharamsala. BCCI medical team to closely monitor signs of concussion: BCCI https://t.co/pxGSrGWsq8

