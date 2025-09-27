IND vs SL: निसंका का शतक बेकार... सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया, एशिया कप में अजेय टीम इंडिया

IND vs SL Asia Cup Super Over Match: भारत और श्रीलंका के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का आखिरी सुपर-4 मैच खेला गया, जिसका नतीजा सुपर ओवर में निकला. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बनाए. जवाब में इस ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए पथुम निसांका के शानदार शतक से श्रीलंका ने भी पूरे 20 ओवर खेलकर 202 रन बना दिए, जिससे मैच सुपर ओवर में पहुंच गया. सुपर ओवर में भारत ने आसानी से जीत दर्ज की.

