IND vs SL Squad: संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का नहीं हुआ सेलेक्शन तो कांग्रेस नेता को आया गुस्सा, BCCI पर निकाली भड़ास

IND vs SL Squad Sanju Samson Abhishek Sharma: श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन हो चुका है. विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा को नहीं चुने के कारण क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं. सैमसन ने पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था. उसके बाद अब उन्हें वनडे में नहीं चुना गया. दूसरी ओर, अभिषेक ने जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार शतक लगाया. इसके बावजूद वह टीम में जगह नहीं बना पाए.

शशि थरूर ने निकाली भड़ास

सैमसन और अभिषेक के नहीं चुने जाने के कारण कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बीसीसीआई पर अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने टीम चयन की आलोचना की है. अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था. पंजाब के बल्लेबाज ने अपने दूसरे मैच में शतक लगाया था, लेकिन बाद में यशस्वी जायसवाल के टीम में आने पर उन्हें नंबर 3 पर ले जाया गया.

कांग्रेस सांसद ने कसा तंज

सैमसन और अभिषेक दोनों को वनडे और टी20 टीमों में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें बाहर कर दिया गया. सैमसन को टी20 टीम में जगह जरूर मिली. थरूर ने एक्स पर अपने विचार लिखे और इसमें सेलेक्शन को दिलचस्प बताया. कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि शायद ही कभी भारत में सफलता का रंग चयनकर्ताओं के लिए इतना कम मायने रखता है.

शशि थरूर ने क्या लिखा?

शशि थरूर ने लिखा, ''इस महीने के अंत में श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टीम का चयन दिलचस्प है. संजू सैमसन, जिन्होंने अपने पिछले वनडे मैच में शतक लगाया था, उन्हें वनडे टीम के लिए नहीं चुना गया है. वहीं, अभिषेक शर्मा, जिन्होंने भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज में टी20 शतक लगाया था, उन्हें बिल्कुल नहीं चुना गया है. शायद ही कभी भारत की जर्सी में सफलता का रंग चयनकर्ताओं के लिए इतना कम मायने रखता है. फिर भी टीम को शुभकामनाएं.''

