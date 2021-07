IND vs SL: Virat Kohli के इस जोड़ीदार को नहीं मिला तीसरे वनडे में मौका, ट्विटर पर फूटा फैंस का गुस्सा

नई दिल्ली: श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की अगुवाई वाली यंग टीम इंडिया (Team India) 3 मैचों की सीरीज पहले ही जीत चुकी है. ऐसे में आखिरी वनडे मुकबले में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) का नाम न आने से क्रिकेट फैंस काफी निराश हैं.

5 भारतीय प्लेयर्स का वनडे डेब्यू

भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच तीसरे वनडे (3rd ODI) मैच में 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है. इसमें नीतीश राणा (Nitish Rana), राहुल चाहर (Rahul Chahar), चेतन सकारिया (Chetan Sakariya), कृष्णप्पा गौतम (Krishnappa Gowtham) और संजू सैमसन (Sanju Samson) का नाम शामिल है.

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग XI: शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, मनीष पांडे, नीतीश राणा, हार्दिक पांड्या, राहुल चाहर, कृष्णप्पा गौतम, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया.

Hello & Good Afternoon from Colombo #TeamIndia have elected to bat against Sri Lanka in the third & final ODI of the series. #SLvIND Follow the match https://t.co/7LRDbx0DLM Here is India's Playing XI pic.twitter.com/pioejNJG5k — BCCI (@BCCI) July 23, 2021

पडिक्कल को मौका नहीं

भारत की इस प्लेइंग इलेवन (Playing XI) में देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) का नाम नहीं किया गया, जो आईपीएल (IPL) की आरसीबी (RCB) टीम में विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ ओपनिंग करते हैं. भारत की इस मेगा टी-20 लीग में पडिक्कल ने 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 33.40 की औसत और 131.75 की स्ट्राइक रेट से कुल 663 रन बनाए हैं. इस दौरान पडिक्कल ने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाया है.



ट्विटर पर फूटा फैंस का गुस्सा

देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) को आखिरी वनडे में मौका न दिया जाना भारतीय क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आया. कई लोगों ने इस बात पर अफसोस जताया है तो कई यूजर्स ने टीम मैनेजमेंट को जमकर लताड़ लगाई है. आइए नजर डालते हैं, ऐसे ही कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Five debuts for India #INDvSL was hoping to see Devdutt Padikkal and Varun Chakravarthy. Looks like Hardik has to bowl 10 overs or will Rana fill in ? — The Walkar (@sirfdiva) July 23, 2021

Just a reminder : Devdutt Padikkal had scored 54 and 74 against bowling attack of Boult , Bumrah , Pattinson , Krunal , Rahul Chahar . Prithvi Shaw scored 105 runs in 3 innings against Shanaka , Karunaratne , Jayawikrama , Chameera , Rajitha and Sandakan . — Aivy (@VamosVirat) July 23, 2021

Devdutt Padikkal is not playing feel very sad for #DevduttPadikkal

Good to see Nitish Rana, Krishnappa Gowtham playing today's match Shikhar Dhawan & Prithvi Shaw got out after good start Sanju Samson & Manish Pandey need to build good score for #TeamIndia#INDvSL #SLvIND pic.twitter.com/1tGbe4UhP4 — Ashutosh Srivastava (@kingashu_786) July 23, 2021

" Devdutt Padikkal is miles clear of this mug and it's not a debate . Man smashed best bowling side of IPL in debut season in UAE pitches in both games while someone can't smash Srilankan B attack " pic.twitter.com/xCTPyAGbdE — (@Mohali_Monster) July 23, 2021

Devdutt Padikkal wanna see you to play in this match but unfortunately it couldn't happen, feel very very sad for #DevduttPadikkal is not playing today's match pic.twitter.com/aP3GVBdFSM — Ashutosh Srivastava (@kingashu_786) July 23, 2021

No worries @devdpd07 Wil Get Opportunity In T20 on Sunday #INDvSL pic.twitter.com/kt3bMfWoLq