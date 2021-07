IND vs SL: Rahul Dravid के राज में भी हो रही नाइंसाफी? इन दो खिलाड़ियों को जगह ना मिलने पर भड़के लोग

नई दिल्ली: टीम इंडिया आज श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भिड़ रही है. भारत ने पहले ही सीरीज के दो मैच जीतकर 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है. भारत की ओर से इस मैच में 5 नए खिलाड़ियों ने डेब्यू किया. लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी थे, जिनको अभी भी मौका नहीं मिल पाया.

आज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारत की ओर से 5 नए खिलाड़ियों ने डेब्यू किया. टीम इंडिया की ओर से आज संजू सैमसन, नितीश राणा, चेतन सकारिया, के गौतम और राहुल चाहर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की. बता दें कि ये 1980 के बाद पहला मौका है जब किसी टीम में एक बार में 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया हो.

जहां एक तरफ 5 नए खिलाड़ियों ने डेब्यू किया. वहीं दो खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्हें अभी भी टीम में जगह पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा. ये दो खिलाड़ी देवदत्त पड्डिकल (Devdutt Padikkal) और रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gayakwad) हैं. आईपीएल में पड्डिकल और गायकवाड़ का प्रदर्शन हमेशा ही काफी शानदार रहा है और आज के मैच में उम्मीद भी थी कि इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है. लेकिन अब इन्हें टीम में जगह पाने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा.

देवदत्त पड्डिकल (Devdutt Padikkal) और रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gayakwad) को टीम में मौका नहीं मिलने पर लोग भी काफी नाराज दिखे हैं. लोगों का कहना है कि इन दोनों खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हुई है और इन्हें मौका दिया जाना चाहिए. इसी बीच कई तरह के ट्वीट्स सोशल मीडिया पर शेयर किए गए.

I think India should have gone ahead with Devdutt or Ruturaj instead of Hardik..

Got to see them when the flow is good and when conditions aid them... pic.twitter.com/KZHpfvGEw7

— Learnzonepluss@gmail.com (@learnzonepluss) July 23, 2021