IND vs SL: Yuzvendra Chahal ने फिर जीता सबका दिल, शानदार प्रदर्शन पर लोगों ने इस तरह दी 'शाबाशी'

नई दिल्ली: वनडे सीरीज में 2-1 से करारी मात देने के बाद टीम इंडिया ने अब 3 मैच की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को 38 रनों से हार का स्वाद चखाया है. इस मैच में टीम इंडिया ने सभी चीजों में श्रीलंका को पस्त कर दिया. इस मैच में टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एकबार फिर से सबके हीरो बन गए हैं.

युजवेंद्र चहल ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी की. चहल ने इस मैच में अपने 4 ओवरों में श्रीलंकाई टीम को महज 19 रन लेने दिए. इसके अलावा उन्होंने एक विकट भी झटका. आज के मैच में चहल एवरेज 4.8 की रही. चहल की गेंदबाजी देख ऐसा लग रहा था जैसे ये खिलाड़ी अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं.

युजवेंद्र चहल के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर फैंस को उनको अपना दिवाना बना दिया है. ट्विटर पर लोग चहल को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चहल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया है.

*Team India in trouble* Yuzvendra Chahal with his spell #SLvsIND pic.twitter.com/1zECdNfId4

4-0-19-1

Yuzvendra Chahal is gearing up well for #IPL2021 and the #T20WorldCup.

After a good showing in the ODIs, the leg-spinner has another good day in the first T20I.

Is he India's clear choice as the lead spinner for the T20 World Cup?#SLvIND pic.twitter.com/MI8LWKcQxP

