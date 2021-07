IND vs SL: Suryakumar Yadav को आउट देने पर क्यों मच गया बवाल? देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा

नई दिल्ली: टीम इंडिया आज श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भिड़ रही है. भारत ने पहले ही सीरीज के दो मैच जीतकर 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है. इस मैच में एक पल ऐसा आया जब खिलाड़ियों समेत सब हैरान हो गए. इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर भी जमकर की जा रही है.

इस मैच में एक पल ऐसा भी आया जब सभी हैरान हो गए. दरअसल भारत की पारी के 23वें ओवर में प्रवीण जयविक्रमा श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी डालने आए. ओवर की पहली ही गेंद सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के पैड पर जा लगी. जिसके बाद श्रीलंकाई टीम अपील करने लगी और मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना ने उन्हें आउट दे दिया. इसके बाद सूर्यकुमार ने रिव्यू लेने का फैसला किया.

जैसे ही फैसला थर्ड अंपायर के पास गया तभी मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल बॉल ट्रेकिंग में देखा गया कि बॉल इम्पैक्ट से बाहर थी. जिसके बाद थर्ड अंपायर को फैसला लेने में काफी कठिनाई हुई. बता दें कि श्रीलंकाई टीम को लगा कि सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) आउट हैं और इसके बाद ही वो जश्न मनाने लगे. लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉटआउट दे दिया. अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जमकर बवाल मच रहा है.

Third umpire during that DRS review thankfully right call was made in the end. #SLvIND #SuryakumarYadav pic.twitter.com/bPOfoTJ6NA

Sri lankan players after seeing Suryakumar yadav not out : pic.twitter.com/7wnqBQajXM

Before the rain came, there was drama around an LBW call which went to DRS

Comedy of errors to say the least#SLvIND | #SuryakumarYadav pic.twitter.com/isLP5F0FTS

— Cricbuzz (@cricbuzz) July 23, 2021