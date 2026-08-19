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भारत के 600वें टेस्ट मैच में मानव सुथार ने रचा इतिहास, विदेशी धरती पर 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय गेंदबाज बने

Manav Suthar 10-wicket Haul: भारत के युवा स्पिनर मानव सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. वह विदेशी धरती पर यह कारनामा करने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं, जिससे भारत ने अपने 600वें टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 19, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:21 PM IST
भारत के 600वें टेस्ट मैच में मानव सुथार ने रचा इतिहास, विदेशी धरती पर 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय गेंदबाज बने
Image Credit: मानव सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में 10 विकेट लिए. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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