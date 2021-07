IND vs SL: 'तुम्हें अब 'C' टीम बनाकर दें क्या?' सोशल मीडिया पर Hardik Pandya के पीछे पड़े लोग

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच 3 तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज आखिरी वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की पारी 225 रनों पर सिमट गई. इस मैच में भारत के कई बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जिसके बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया.

टीम इंडिया के ताबड़तोड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इस सीरीज के लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप रहे. हार्दिक का बल्ला लगातार तीसरे मैच में खामोश रहा. इतना ही नहीं हार्दिक गेंद से भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए. इस मैच में 19 रन बनाने वाले पांड्या पिछले मैच में तो बिना खाता खोले ही लौट गए थे. जाहिर सी बात है कि पांड्या अभी फॉर्म में नहीं हैं.

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के लगातार फ्लॉप रहने के बाद फैंस उनसे काफी नाराज दिखे हैं. लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स ने तरह-तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर करके पांड्या को ट्रोल कर रहे हैं.

It should be over for #Hardikpandya as he's been given too many chances and now he is just misusing those opportunities and playing too overconfidently there are many more like him @BCCI to take #Harshalpatel into consideration

