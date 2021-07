Rahul Chahar ने Boundary पर लपका हैरतअंगेज Catch, बल्लेबाज भी रह गया हैरान

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच खेले गए सीरीज के दूसरे टी-20 (2nd T20I) मुकाबले में फील्डिंग के बेहतरीन नजारे देखने को मिले. टीम इंडिया (Team India) के क्रिकेटर राहुल चाहर (Rahul Chahar) ने अपनी सूझबूझ से हर क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया.

श्रीलंका (Sri Lanka) की पारी के दौरान जब भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद फेंकी तो बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो (Avishka Fernando) ने जोरदार शॉट लगाया. बाउंड्री पर मौजूद भारतीय फील्डर राहुल चाहर (Rahul Chahar) ने चालाकी दिखाते हुए हैरतअंगेज कैच लपका. बल्लेबाज भी इस शानदार फील्डिंग को देखकर हैरान रह गया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हर कोई राहुल की तारीफ कर रहा है.

Rahul Chahar's presence of mind gets India a wicket off Bhuvi's bowling

Avishka Fernando has to depart for 11

— Sony Sports (@SonySportsIndia) July 28, 2021