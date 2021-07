IND vs SL: जहां खिलाड़ियों से भिड़ गए श्रीलंकाई कोच, वहीं Rahul Dravid ने ऐसे जीता सबका दिल

नई दिल्ली: भारत ने श्रीलंका (IND vs SL) को एक बहुत ही रोमांचक मैच में 3 विकेट से मात दी. इस मैच में जीतने के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त भी हासिल कर ली है. इस मैच में एक करारी हार झेलने के बाद श्रीलंका के कोच मिकी ऑर्थर (Mickey Arthur) काफी निराश दिखे, वहीं भारत के कोच राहुल द्रविड़ काफी खुश नजर आए.

जैसे ही भारतीय टीम ने जीत हासिल की तभी राहुल द्रविड़ की एक वीडियो ने सबका दिल जीत लिया. दरअसल जैसे ही टीम इंडिया ने दूसरा मैच जीता तभी ड्रसिंग रूम में राहुल द्रविड़ सभी खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं. राहुल ने इस बीच एक बेहतरीन स्पीच भी दी. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. मैच के दौरान भी देखा गया था कि राहुल द्रविड़ दीपक चाहर की हाफ-सेंचुरी के बाद भागकर डगआउट में आ गए थे.

