Shikhar Dhawan स्लो बैटिंग को लेकर हुए ट्रोल, फैंस बोले-'टी-20 में टेस्ट खेल रहे हैं अंकल'

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच टी-20 सीरीज को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में हर खिलाड़ी की कोशिश है कि वो अपनी टीम में जगह पक्की करें, लेकिन शिखर धवन का बल्ला कुछ और जुबान बोल रहा है.

धवन के 42 गेंदों में 40 रन

टीम इंडिया (Team India) के कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने टॉस हारने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के साथ पारी की शुरुआत की. धवन ने 42 गेंदों में 5 चौके की मदद से 40 रन बनाए. इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 95.23 की रही.



श्रीलंकाई गेंदबाजों के आगे बेबस हुए धवन

श्रीलंका के गेंदबाजों ने शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के पसीने छुड़ा दिए. अकिला धनंजया (Akila Dananjaya), रमेश मेंडिस (Ramesh Mendis) और वानिदू हसारंगा (Wanindu Hasaranga) की बॉलिंग के आगे टीम इंडिया (Team India) के कप्तान बेबस नजर आए.

धवन की स्लो बैटिंग पर भड़के फैंस

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की स्लो बैटिंग की वजह से टीम इंडिया (Team India) निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर महज 132 रन ही बना सकी. फैंस का गुस्सा धवन पर फूटा है. एक यूजर ने कहा कि वो टी-20 में टेस्ट की तरह बैटिंग कर रहे हैं, तो किसी ने उन्हें 'अंकल' तक कह डाला. आइए नजर डालते हैं उन चुनिंदा ट्वीट्स पर.

India had just got 18-19 runs in couple of overs when Dhawan decided to slog and got out. Once again inns lost momentum. #INDvsSL #INDvSL — Wanderer (@DisDatNothin) July 28, 2021

Dhawan needs Ponting as a head coach whenever he plays T20 Cricket #IndvsSL #TeamIndia — (@karthik__kr) July 28, 2021

Uncle knocks from rutu & dhawan#INDvSL — K.E.V.Y.N (@KevynMaroon) July 28, 2021

probably last t20i series for dhawan — roshan c (@LuffyRoshan) July 28, 2021

Bhai inhe batao ye t20 hai Dhawan me aaj Babar ki aatma aa gayi run a ball WTH! — Shrey Sharma (@ssmusiclover89) July 28, 2021

How to play test in t20s? Whom will u prefer? Jadhav

Dhawan — (@Rkarjun0071081) July 28, 2021