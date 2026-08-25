1978 के बाद पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा, जहीर अब्बास के बाद सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दोहराया यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Sonal Dinusha Records: श्रीलंका के सोनल दीनुशा एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए मुश्किल बल्लेबाज साबित हुए हैं. गॉल के बाद कोलंबो टेस्ट में उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को छकाया है. मैच के तीसरे दिन वह पहली पारी में नाबाद 85 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके साथ ही दिनुशा एक एलीट क्लब में शामिल हो गए. वह भारत के खिलाफ अपनी पहली तीन टेस्ट पारियों में से प्रत्येक में 80 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाले दुनिया के केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज एवर्टन वीक्स और पाकिस्तान के जहीर अब्बास के खास क्लब में अपनी जगह बना ली है.
कोलंबो में टेस्ट के तीसरे दिन बारिश और खराब रोशनी के कारण जब खेल को समय से पहले रोकना पड़ा, तब श्रीलंका का स्कोर आठ विकेट पर 265 रन था. दिनुशा 85 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे. भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित किया था. श्रीलंका उससे अभी भी 238 रन पीछे है और फॉलोऑन टालने के लिए अभी भी 38 रनों की जरूरत है. 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज दिनुशा ने भारत के खिलाफ अपनी पहली दो टेस्ट पारियों में क्रमशः 100 और 84 रन बनाए थे. अपनी इस हालिया पारी के साथ वह 1978 में जहीर अब्बास के बाद यह कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
जहीर अब्बास ने भारत के खिलाफ अपनी पहली तीन पारियों में 176, 96 और नाबाद 235 रन बनाए थे. उनसे पहले एवर्टन वीक्स ने साल 1948 में भारत के खिलाफ अपनी पहली तीन पारियों में 128, 194 और 162 रन बनाए थे. वीक्स ने भारत के खिलाफ अपनी पहली चार पारियों में लगातार शतक बनाए थे और पांचवीं पारी में वह 90 रन पर आउट हुए थे.
इस बेहतरीन पारी के साथ दिनुशा ने भारत के खिलाफ लगातार तीसरा 50+ (अर्धशतक या उससे अधिक) का स्कोर भी बना लिया है. वह भारत के खिलाफ अपनी पहली तीन टेस्ट पारियों में लगातार तीन बार 50 से अधिक रन बनाने वाले श्रीलंका के सिर्फ दूसरे और दुनिया के कुल 10वें बल्लेबाज बन गए हैं. श्रीलंका के लिए इससे पहले केवल दिलीप मेंडिस ने ही यह उपलब्धि हासिल की थी, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपनी पहली तीन टेस्ट पारियों में क्रमशः 105, 105 और 51 रन बनाए थे.
इस सीरीज में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ दिनुशा का खेल बेहद शानदार और आक्रामक रहा है. उन्होंने मौजूदा सीरीज में स्पिनरों के खिलाफ केवल स्वीप शॉट्स (जिसमें पारंपरिक स्वीप, स्लॉग स्वीप और रिवर्स स्वीप शामिल हैं) के जरिए ही 106 रन बनाए हैं. साल 2007 से बॉल-बाय-बॉल (हर गेंद का) डेटा उपलब्ध होने के बाद से, किसी भी टेस्ट सीरीज में स्पिन के खिलाफ स्वीप शॉट्स के जरिए बनाए गए यह किसी बल्लेबाज द्वारा तीसरा सबसे अधिक रन है.
इस खास कैटेगरी में कुल मिलाकर विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के जो रूट के नाम दर्ज है. उन्होंने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ स्वीप शॉट्स की मदद से 160 रन बनाए थे. वहीं, इंग्लैंड के ही बेन डकेट ने 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ 112 रन बनाए थे, जबकि रूट ने 2021 में भारत के खिलाफ स्वीप शॉट्स से 106 रन बटोरे थे.
दिनुशा ने अपने छोटे से टेस्ट करियर में स्वीप शॉट को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है. स्पिन के खिलाफ बनाए गए उनके कुल 284 रनों में से 122 रन (यानी 42.95 प्रतिशत) केवल स्वीप शॉट्स से आए हैं. खास बात यह है कि उन्होंने ये रन 169.44 के शानदार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल हैं और इस शॉट को खेलते हुए वे एक बार भी आउट नहीं हुए हैं.