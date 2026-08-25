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1978 के बाद पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा, जहीर अब्बास के बाद सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दोहराया यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Sonal Dinusha Records: श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ इतिहास रचते हुए लगातार तीन टेस्ट पारियों में 80+ रन बनाए हैं. दिनुशा ने इसके साथ ही एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 25, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:30 PM IST
1978 के बाद पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा, जहीर अब्बास के बाद सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दोहराया यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Image Credit: सोनल दिनुशा ने स्पिनरों के खिलाफ जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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