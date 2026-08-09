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IND vs SL Test: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए साई सुदर्शन, 19 महीने बाद 'रन मशीन' सरफराज खान की वापसी

India tour of Sri Lanka Tour 2026: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज से साई सुदर्शन बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने उनकी जगह धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को टीम में शामिल किया है. जानिए क्या है भारत का नया स्क्वॉड और सीरीज का पूरा शेड्यूल.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 09, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:11 PM IST
IND vs SL Test: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए साई सुदर्शन, 19 महीने बाद 'रन मशीन' सरफराज खान की वापसी
Image Credit: साई सुदर्शन और सरफराज खान.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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