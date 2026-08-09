IND vs SL Test: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए साई सुदर्शन, 19 महीने बाद 'रन मशीन' सरफराज खान की वापसी

Indian Test Squad vs Sri Lanka Tour 2026: श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. सुदर्शन फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में हैं. वह अपने दाहिने पैर के अंगूठे में लगी चोट से उबर रहे है. उनके स्थान पर दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान को स्क्वॉड में शामिल किया गया है.
बीसीसीआई के मुताबिक, सुदर्शन की रिकवरी में अच्छी प्रगति देखी गई है, लेकिन मेडिकल टीम अभी भी उनकी स्थिति पर करीब से नजर रख रही है ताकि वह पूरी तरह फिट हो सकें. सुदर्शन को पहले टीम में रखा गया था, लेकिन वह वॉर्म-अप मैच से बाहर हो गए. इसके बाद उम्मीद थी कि वह फिट हो जाएंगे. हालांकि, टीम इंडिया को फिर से निराशा मिली. ऐसे में चयनकर्ताओं ने सरफराज को मौका देने का फैसला किया.
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Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
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— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
सरफराज खान कोलंबो में भारतीय टीम से जल्द जुड़ेंगे. टीम इंडिया ने वॉर्म-अप मैच में श्रीलंका ए को हराया है. अब पूरी टीम पहले टेस्ट मैच के लिए गाले रवाना होगी. सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त को होगी. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा.
सरफराज खान को आखिरी बार 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में चुना गया था. जनवरी 2025 में टीम से निकाले जाने के बाद अब उनकी 19 महीनों बाद वापसी हुई है. उन्होंने अपना पिछला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच नवंबर 2024 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. उन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट मैचों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं. सरफराज का उच्चतम स्कोर 150 रन है.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी और सरफराज खान.