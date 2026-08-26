श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दिखाया गजब का दम, 2010 के बाद पहली बार हुआ ऐसा कारनामा

India vs Sri Lanka 2nd Test: श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने बल्लेबाजी में अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए भारत के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट मैच में अपना दूसरा शतक जमाया. हालांकि, 25 वर्षीय इस बल्लेबाज का यह जुझारू प्रयास श्रीलंका को फॉलो-ऑन से बचाने के लिए काफी नहीं था. धवार को दूसरे टेस्ट में भारत ने उन्हें फिर से बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया. श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई, जबकि भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी. इससे भारतीय टीम को 213 रनों की विशाल बढ़त मिली, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका को तुरंत दोबारा बल्लेबाजी के लिए भेज दिया.
गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मिली 165 रनों की जीत के साथ भारतीय टीम इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे चल रही है. दूसरे टेस्ट के चौथे दिन स्टंप तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं. उसके पास अब 16 रनों की बढ़त है. सोनल 7 और केसारा नुवंता 3 रन बनाकर नाबाद हैं. दूसरी पारी में श्रीलंका के लिए पसिंदू सूरियाबंडारा ने 92 और कामिंदू मेंडिस ने 55 रन बनाए.
श्रीलंका की टीम का स्कोर पहली पारी में एक समय 265 रन पर 8 विकेट हो गया था, जिसके बाद उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया और भारतीय गेंदबाजों को काफी इंतजार कराया. टीम की आखिरी तीन जोड़ियों ने हार नहीं मानी और क्रीज पर 40 से अधिक ओवरों तक संघर्ष किया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह केवल दूसरा मौका था जब श्रीलंका की अंतिम तीन जोड़ियों (आठवें से दसवें विकेट तक) ने भारत के खिलाफ किसी टेस्ट पारी में 40 से ज्यादा ओवरों तक बल्लेबाजी की हो.
इससे पहले ऐसा ही मुकाबला साल 2010 में कोलंबो के पी सारा ओवल मैदान पर देखने को मिला था. उस मैच में श्रीलंका की टीम 31.2 ओवरों में केवल 87 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन अंत में वे 85.2 ओवरों में 267 रनों तक पहुंचने में सफल रहे. उस पारी में टीम की आखिरी तीन जोड़ियों ने कुल 54 ओवरों तक संघर्ष किया था. वहीं, भारत के खिलाफ ऐसा सबसे हालिया उदाहरण साल 2019 में पुणे टेस्ट में देखने को मिला था, जब दक्षिण अफ्रीका की आखिरी तीन जोड़ियों ने भारतीय आक्रमण के सामने 61.2 ओवरों तक बल्लेबाजी की थी. उस समय दक्षिण अफ्रीकी टीम 44.2 ओवरों में 139/7 के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी, लेकिन अंततः वे 275 रनों के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे.
चौथे दिन के खेल की शुरुआत सोनल दिनुशा ने अपने पिछले दिन के नाबाद 85 रनों के स्कोर से की और मैदान पर उतरते ही तेजी से रन बनाने की मंशा जाहिर की. उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे भारतीय ऑफ-स्पिनर सारांश जैन के पहले ही ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़कर नब्बे के आंकड़े में प्रवेश कर लिया. इसके ठीक अगले ओवर में उन्होंने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर चौका मारकर टेस्ट क्रिकेट में लगातार अपना दूसरा शतक पूरा किया. दिनुशा आखिरकार 162 गेंदों में 103 रनों की साहसिक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने कुल आठ चौके और तीन छक्के लगाए. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में 84 रनों की शानदार पारियां खेली थीं.
भारत के लिए अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे 33 वर्षीय सारांश जैन ने लाहिरू कुमारा को आउट करके भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई और अपना पहला टेस्ट विकेट हासिल किया. इस गेंदबाज ने बाद में जम चुके बल्लेबाज दिनुशा को भी आउट कर उनके प्रतिरोध को समाप्त किया और 1/45 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल समाप्त किया. गेंदबाजी विभाग में प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने तीन-तीन विकेट चटकाए. प्रसिद्ध ने 52 रन देकर 3 विकेट और सुथार ने 85 रन देकर 3 विकेट लिए. हालांकि, श्रीलंका के निचले क्रम ने भारत को अंतिम विकेटों के लिए कड़ी मेहनत कराई, लेकिन 213 रनों के बड़े अंतर के कारण मेजबान टीम फॉलो-ऑन से नहीं बच सकी.