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श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दिखाया गजब का दम, 2010 के बाद पहली बार हुआ ऐसा कारनामा

IND vs SL 2nd Test: श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा के लगातार दूसरे शानदार शतक के बावजूद श्रीलंका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और उसे फॉलऑन का सामना करना पड़ा. जानिए कैसे भारतीय टीम ने मैच पर अपना दबदबा बनाया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 26, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:30 PM IST
श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दिखाया गजब का दम, 2010 के बाद पहली बार हुआ ऐसा कारनामा
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच. X@OfficialSLC

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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