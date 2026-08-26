श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दिखाया गजब का दम, 2010 के बाद पहली बार हुआ ऐसा कारनामा

चौथे दिन के खेल की शुरुआत सोनल दिनुशा ने अपने पिछले दिन के नाबाद 85 रनों के स्कोर से की और मैदान पर उतरते ही तेजी से रन बनाने की मंशा जाहिर की. उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे भारतीय ऑफ-स्पिनर सारांश जैन के पहले ही ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़कर नब्बे के आंकड़े में प्रवेश कर लिया. इसके ठीक अगले ओवर में उन्होंने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर चौका मारकर टेस्ट क्रिकेट में लगातार अपना दूसरा शतक पूरा किया. दिनुशा आखिरकार 162 गेंदों में 103 रनों की साहसिक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने कुल आठ चौके और तीन छक्के लगाए. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में 84 रनों की शानदार पारियां खेली थीं.