IND vs SL Test Series: श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को मिला बूस्टर, पूरी तरह फिट हुआ सबसे खूंखार गेंदबाज

India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है. भारतीय तेज गेंदबाजी के मुख्य हथियार जसप्रीत बुमराह को दोनों टेस्ट मैचों के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) ने उन्हें पूरी तरह फिट पाया है. बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी चोट के कारण तीसरे वनडे से बाहर हो गए थे.
15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाली सीरीज से पहले बुमराह की वापसी टीम के लिए एक बड़ी राहत है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें खेलने के लिए क्लीन चीट मिल गई है. उनकी वापसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है. वर्तमान में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम WTC स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है.फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को अपने शेष 9 टेस्ट मैचों में से कम से कम 7 जीतने होंगे. ऐसे में श्रीलंका को 2-0 से हराना भारत के लिए जरूरी है.
टीम की तैयारियों के बीच चोटिल खिलाड़ियों की सूची लंबी होती जा रही है. हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हैं, जबकि नीतीश रेड्डी भी क्वाड्रिसेप्स की समस्या से जूझ रहे हैं. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. इसके कारण चयनकर्ताओं ने घरेलू क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ी सारांश जैन को पहली बार मौका दिया है. इसके अलावा आकाश दीप भी पीठ की समस्या के कारण अनुपलब्ध हैं.
बुमराह के साथ-साथ रवींद्र जडेजा भी टेस्ट सेटअप में वापस आ गए हैं. तेज गेंदबाजी इकाई में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ युवा गुरनूर बरार को भी शामिल किया गया है. गुरनूर ने हाल ही में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ गाले में 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके कारण उन्हें पहली बार नेशनल टीम का बुलावा मिला है.
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में शुरू होगा. भारत को अपनी पिछली 2017 की श्रीलंका यात्रा की यादें ताजा होंगी, जहां उसने सीरीज 3-0 से जीती थी. इस बार भी शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया जीत के साथ अपने WTC अभियान को मजबूती देना चाहेगी.
शुभमन गिल (कप्तान), लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.