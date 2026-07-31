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IND vs SL Test Series: श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को मिला बूस्टर, पूरी तरह फिट हुआ सबसे खूंखार गेंदबाज

India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिटनेस टेस्ट पास कर मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं. जानें भारत का पूरा स्क्वाड, शेड्यूल और WTC फाइनल की अहमियत.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 31, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:42 PM IST
IND vs SL Test Series: श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को मिला बूस्टर, पूरी तरह फिट हुआ सबसे खूंखार गेंदबाज
Image Credit: भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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