IND vs SL: भारत ने जीता मैच लेकिन फिर भी Manish Pandey के पीछे पड़ गए लोग, जमकर उड़ा मजाक!

नई दिल्ली: भारत ने श्रीलंका को एक बहुत ही रोमांचक मैच में 3 विकेट से मात दी. इसी के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त भी हासिल कर ली है. इस मैच के हीरो दीपक चाहर (Deepak Chahar) रहे, जिन्होंने गेंद के बाद अपने बल्ले से भी कमाल दिखाया. लेकिन भारतीय टीम के एक खिलाड़ी को ट्रोल भी किया जा रहा है.

टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मनीष पांडे (Manish Pandey) को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल दूसरे मैच में पांडे 31 गेंदों पर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी वो रन आउट हो गए. इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी. पहले मैच में भी मनीष पांडे का बल्ला ज्यादा खास कुछ कर नहीं सका. इसलिए सोशल मीडिया पर उनसे जमकर मजे लिए जा रहे हैं.

#INDvSL Manish Pandey in the dressing room right now: pic.twitter.com/aMGqzqewBB

Why Manish Pandey is still getting a chance in this Indian team pic.twitter.com/qkZaKcIE2L

Luck just doesn't seem to favour Manish Pandey.

His dismissal today was a perfect illustration of the fact.

Such a talented cricketer, who came through the ranks with Kohli and Jadeja but just cannot cement his place in the side. #ManishPandey #INDvSL #SLvIND pic.twitter.com/6xvFkmZgY8

— OneCricket (@OneCricketApp) July 20, 2021