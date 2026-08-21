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India vs Sri Lanka: सीरीज बचाने के लिए श्रीलंका का आखिरी दांव, गैरी कर्स्टन ने दो नए खिलाड़ियों की कराई एंट्री

India vs Sri Lanka Test: भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम में बड़े बदलाव किए गए हैं. चोटिल खिलाड़ियों की जगह सहान अरचिगे और कामिल मिशारा को श्रीलंका की 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 21, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:25 PM IST
India vs Sri Lanka: सीरीज बचाने के लिए श्रीलंका का आखिरी दांव, गैरी कर्स्टन ने दो नए खिलाड़ियों की कराई एंट्री
Image Credit: श्रीलंका के बल्लेबाज सहान अरचिगे. Sri Lanka Cricket.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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