India vs Sri Lanka: सीरीज बचाने के लिए श्रीलंका का आखिरी दांव, गैरी कर्स्टन ने दो नए खिलाड़ियों की कराई एंट्री

India vs Sri Lanka Test: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं. कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट मैच उसके लिए 'करो या मरो' जैसा होगा. टीम इंडिया ने गॉल में पहला टेस्ट मैच जीतकर 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अगर लंकाई टीम दूसरा टेस्ट जीत लेती है तो सीरीज बराबरी पर समाप्त हो सकती है. ऐसे में चोटों से परेशान मेजबान देश ने ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर सहान अरचिगे और बल्लेबाज कामिल मिशारा को बुलाया है. दोनों ही खिलाड़ी अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए हैं.
गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी. कोलंबो में होने वाले इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को अपने दो बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल के बिना ही मैदान पर उतरना पड़ेगा. पहले टेस्ट मैच के बाद श्रीलंका के मुख्य कोच गैरी कर्स्टन ने पुष्टि की थी कि कुसल मेंडिस को हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट आई है और वे कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे.
श्रीलंका के लिए अब तक पांच वनडे और एक टी20 मैच खेल चुके सहान अरचिगे को चोटिल कुसल मेंडिस की जगह टीम में शामिल किया गया है. अरचिगे ने पिछले महीने भारत 'ए' के खिलाफ श्रीलंका 'ए' टीम की कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. वे उस सीरीज में 209 रन बनाकर अपनी टीम की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे.
टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज कामिल मिशारा को निशान फर्नांडो की जगह टीम में शामिल किया गया है, जो गॉल टेस्ट में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे. घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद मिशारा को यह मौका दिया गया है. श्रीलंकाई टीम को उम्मीद है कि वे पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देंगे.
दिनेश चांदीमल गॉल टेस्ट के चौथे दिन फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे और कनकशन (सिर की चोट) के कारण उन्हें दूसरे टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा है. नियमों के तहत उन्हें कम से कम सात दिनों तक आराम करना होगा. पहले टेस्ट में चांदीमल के घायल होने के बाद कनकशन विकल्प के रूप में आए पासिंदु सूरीयाबंडारा दूसरे टेस्ट के लिए भी टीम के साथ बने रहेंगे.
लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, पासिंदु सूरीयाबंडारा, कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सहान अरचिगे, सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला, केशारा नुवान्था, प्रभात जयसूर्या, मिलान रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो और विश्व फर्नांडो.