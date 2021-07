कोरोना पीड़ित क्रुणाल पांड्या पर फूटा लोगों का गुस्सा, सोशल मीडिया पर आ रहे ऐसे रिएक्शंस

नई दिल्ली: श्रीलंकाई टीम ने भारतीय टीम को तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में 7 विकेट से मात दी. इस मैच में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे और टीम इंडिया की हार का ये सबसे बड़ा कारण रहा. लेकिन भारत की हार की एक बड़ी वजह ये भी रही कि बहुत से खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) के संपर्क में आने से टीम से बाहर हो गए थे.

श्रीलंका के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया एक बहुत ही मुश्किल स्थति में थी. टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों में से कोई भी टिक कर नहीं खेल पाया और सब एक के बाद एक पवेलियन लौट गए. भारत की ओर से रुतुराज गायकवाड़ 14, कप्तान शिखर धवन 0, देवदत्त पड्डीकल 9, संजू सैमसन 0, नितीश राणा 6 रन बनाकर आउट हो गए. यही वजह रही कि टीम इंडिया अपने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 81 रन ही बना पाई.

आखिर के दो मैचों में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के लिए लोगों ने क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है. दरअसल लोग क्रुणाल को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 8 और स्टार खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए. लोग हार का पूरा ठीकरा क्रुणाल के ही सिर पर फोड़ रहे हैं.

Rahul Dravid to Krunal Pandya after this match #INDvsSL2021 pic.twitter.com/zOKshR1RGe

First Man of the Series award for Krunal Pandya. Great performance at the early stage of his career. #INDvsSL2021 #KrunalPandya pic.twitter.com/qvXQiPnkNq

Every Indian Cricket Fan to Krunal Pandya Tonight : pic.twitter.com/uos7TFuLrw

Kids contribute for oppositions to win a Match but Legends contribute for oppositions to win the series.

Ladies and Gentlemen this is Krunal Pandya for you#INDvSL #SLvIND pic.twitter.com/HYvLgXoaOH

