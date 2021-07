Tokyo Olympics: Sachin Tendulkar समेत क्रिकेट के इन दिग्गजों नें किया Mirabai Chanu को सलाम

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने इतिहास रच दिया. उन्होंने वेटलिफ्टिंग (Weightlifting) की 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीत कर भारत को पहला मेडल दिला दिया. भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी इसको खुशी का इजहार किया है.

वेटलिफ्टिंग (Weightlifting) में भारत को 21 साल बाद कोई मेडल मिला है. इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी (Karnam Malleswari) ने सिडनी ओलंपिक 2000 (Sydney Olympics 2000) में देश को वेटलिफ्टिंग (Weightlifting) में ब्रॉन्ज दिलाया था.

सचिन ने किया चानू को सलाम

भारत के महानत क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) को बधाई दी है. वहीं वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने लिखा, 'गजब, भारतीय नारी सब पर भारी.' वीवीएस लक्ष्मण भी इस पल को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं. आइए नजर डालते हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स ने चानू के बारे क्या कहा.

Absolutely amazing display of weightlifting.

The way you have transformed yourself after your injury and clinched a historic silver for #TeamIndia is absolutely stupendous.

You have made very proud. #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/pacYIgQ7LK

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2021