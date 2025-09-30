Advertisement
trendingNow12942094
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड कप में आज भारत के सामने श्रीलंका, ओपनिंग मैच में कैसी होगी प्लेइंग-11? मुफ्त में ऐसे देखें मुकाबला

India W vs Sri Lanka W: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला मंगलवार (30 सितंबर) को भारत और सह-मेजबान श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप में आज भारत के सामने श्रीलंका, ओपनिंग मैच में कैसी होगी प्लेइंग-11? मुफ्त में ऐसे देखें मुकाबला

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला मंगलवार (30 सितंबर) को भारत और सह-मेजबान श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा. दोनों टीमें मजबूत शुरुआत करने के लिए तैयार हैं. भारत अपने घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप जीतने के लिए बेताब है. महिला टीम अब तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाई है.

टीम इंडिया पर सबकी नजर

इस वर्ल्ड कप में 8 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में रहने वाली चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी. भारतीय टीम हाल ही में घरेलू धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 से वनडे सीरीज हारी थी, लेकिन उसने दमदार प्रदर्शन किया था. उससे टीम का मनोबल ऊंचा है. कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा जैसे प्रमुख खिलाड़ियों पर निर्भर करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

हेड टू हेड रिकॉर्ड

हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में भारत और श्रीलंका 35 बार एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं. भारत ने 31 मैच जीते हैं जबकि श्रीलंका ने सिर्फ तीन. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था. इस मैदान पर पहली बार कोई महिला वनडे मैच होगा. यहां तक तीन टी0 मैच खेले जा चुके हैं.

ये भी पढ़ें: 'ट्रॉफी लेके भाग गए...', सूर्यकुमार ने खोल दी मोहसिन नकवी की पोल, सरेआम कर दी बेइज्जती

कितने बजे शुरू होगा मैच? 

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का उद्घाटन मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 30 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा.

लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. अभी फ्री में मैच के प्रसारण या स्ट्रीमिंग की कोई खबर सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें: खूंखार कंगारू बल्लेबाज का टूटा हाथ... न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर, IND vs AUS मैच में खेलने पर भी सस्पेंस

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह.

श्रीलंका: हासिनी परेरा, विश्मी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), निलाक्षी डी सिल्वा, हर्षिता समरविक्रमा, देवमी विहंगा, अनुष्का संजीवीनी (विकेटकीपर), पिउमी वत्सला, सुगंधिका दासानायका, मलकी मदारा, इनोका राणावीरा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

ICC Womens World Cup 2025ICC Womens World CupWomens World Cup 2025womens World cup

Trending news

400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
;