India vs UAE: सैमसन IN.. एशिया कप के पहले ही मैच में गंभीर-सूर्या का चौंकाने वाला फैसला, सबसे खूंखार गेंदबाज को ही किया बाहर

एशिया कप 2025 में भारत की पहली टक्कर यूएई से है. इस मैच की प्लेइंग-11 में संजू सैमसन को नजर आए, लेकिन सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने अपने के फैसले से हर किसी को हैरानी में डाल दिया. दरअसल, इस मुकाबले में भारत के सबसे सफल टी20 इंटरनेशनल गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ही जगह नहीं मिली.
IND vs UAE Playing-11: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की पहली टक्कर यूएई से हो रही है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया. दोनों ही टीमों का यह टूर्नामेंट में पहला मुकाबला है. हालांकि, जैसे ही भारत की प्लेइंग-11 सामने आई, गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव के के फैसले ने हर किसी को अचरज में डाल दिया. संजू सैमसन को तो प्लेइंग-11 में एंट्री मिल गई, लेकिन सबसे बड़े मैच विनर को मुकाबले से बाहर बैठना पड़ा है.
सबसे सफल गेंदबाज का ही कटा पत्ता
टीम इंडिया के इस टूर्नामेंट ओपनर मैच में टी20 फॉर्मेट के सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के उन्हें बाहर बैठाने के इस फैसले ने सबको चौंकाया है. बता दें कि अर्शदीप सिंह भारत के लिए 99 टी20 इंटरनेशनल विकेट ले चुके हैं. वह इस फॉर्मेट में भारत के सबसे पहले 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर हैं. हालांकि, अर्शदीप इस मैच में क्यों नहीं खेल रहे, इसकी फिलहाल कोई वजह सामने नहीं आई है. जसप्रीत बुमराह टीम में एकमात्र बतौर तेज गेंबाज के रूप में खेल रहे हैं. हालांकि, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के रूप में कप्तान के पास दो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जरूर हैं.
गिल-अभिषेक ओपनर... सैमसन को मिली एंट्री
इस मुकाबले से पहले तक संजू सैमसन चर्चा का विषय बने हुए थे कि क्या उन्हें प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी. मैनेजमेंट ने उन्हें 11 खिलाड़ियों में शामिल किया है. हालांकि, वह ओपनिंग करते नजर नहीं आएंगे. ओपेनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के हाथों में है. वहीं, सैमसन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे.
रिंकू-जितेश को मौका नहीं
चूंकि संजू सैमसन प्लेइंग-11 में हैं. ऐसे में जितेश शर्मा को बाहर बैठना पड़ा है. भारत की इस प्लेइंग-11 में रिंकू सिंह को भी जगह नहीं मिली है. उनकी जगह कप्तान और कोच ने शिवम दुबे के साथ जाने का फैसला लिया. बता दें कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजी में माहिर हैं. हालांकि, क्योंकि शिवम दुबे गेंदबाजी भी कर लेते हैं, इसलिए उन्हें रिंकू सिंह पर तरजीह दी गई है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
यूएई: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (डब्ल्यू), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.