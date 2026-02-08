Advertisement
trendingNow13102177
Hindi Newsक्रिकेटIND vs USA: भारत बनाम अमेरिका मैच में बने ये 6 बड़े रिकॉर्ड्स, सूर्या ने रचा इतिहास तो अभिषेक के करियर पर लगा दाग

IND vs USA: भारत बनाम अमेरिका मैच में बने ये 6 बड़े रिकॉर्ड्स, सूर्या ने रचा इतिहास तो अभिषेक के करियर पर लगा दाग

T20 World Cup 2026: भारत ने शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में यूएसए को 29 रनों से हराकर आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के साथ की. हालांकि यह जीत भारत के लिए आसान नहीं रही और मैच के दौरान कुछ समय के लिए टीम मुश्किल में भी दिखी. कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार नाबाद 84 रन की पारी और आखिरी समय में टीम में आए मोहम्मद सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी (3 विकेट देकर 29 रन) की बदौलत भारत टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का अपना पहला मैच जीत पाया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 08, 2026, 12:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs USA: भारत बनाम अमेरिका मैच में बने ये 6 बड़े रिकॉर्ड्स, सूर्या ने रचा इतिहास तो अभिषेक के करियर पर लगा दाग

भारत ने शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में यूएसए को 29 रनों से हराकर आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के साथ की. हालांकि यह जीत भारत के लिए आसान नहीं रही और मैच के दौरान कुछ समय के लिए टीम मुश्किल में भी दिखी.

भारत ने जीता पहला मैच

कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार नाबाद 84 रन की पारी और आखिरी समय में टीम में आए मोहम्मद सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी (3 विकेट देकर 29 रन) की बदौलत भारत टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का अपना पहला मैच जीत पाया. आइए एक नजर डालते हैं भारत बनाम अमेरिका (USA) मैच में बने 6 बड़े रिकॉर्ड्स पर.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत बनाम अमेरिका (USA) मैच में बने कौन से 6 बड़े रिकॉर्ड्स?

1. अमेरिका (USA) के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा अपने खाते में कोई रन नहीं जोड़ पाए. यह उनके करियर का चौथा डक रहा. पिछले पांच मैचों में यह अभिषेक शर्मा का तीसरा गोल्डन डक था.

2. सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में कप्तान के रूप में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने. रोहित शर्मा (1905), विराट कोहली (1570) और एमएस धोनी (1112) अन्य खिलाड़ी हैं.

3. 84 रन टी20 वर्ल्ड कप में सूर्यकुमार यादव का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. उनका पिछला बेस्ट स्कोर साल 2022 में पर्थ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 रन था.

4. सूर्यकुमार यादव का नाबाद 84 रन टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू में कप्तान द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले 2009 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 88 रन बनाए थे.

5. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार नौवीं जीत हासिल करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. टीम इंडिया अब टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा 9 मैच जीतने वाली टीम बन गई है.

6. सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में अब सबसे ज्यादा ‘मैन ऑफ द मैच’ (17) पुरस्कार जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले, वह सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड के लिए विराट कोहली के साथ बराबरी पर थे, दोनों के पास 16-16 अवॉर्ड थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IND vs USA

Trending news

महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!