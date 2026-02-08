IND vs USA मैच में दोहराया गया 2007 वाला इतिहास... अभिषेक शर्मा को 19 साल बाद मिला गंभीर जैसा 'दर्द', फैंस भी रह गए हैरान

Abhishek Sharma: टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है. पहले तीन दिन मैच खेले गए. आखिरी मुकाबला भारत और अमेरिका के बीच हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने 29 रनों से बाजी मारी. मैच काफी रोमांचक था, जिसमें सूर्यकुमार यादव ने 84 रनों की कप्तानी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया. वो जीत के हीरो रहे. भारत ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 161 रन किए थे, फिर अमेरिकी टीम को 132 रनों पर रोक दिया. इस मैच में सूर्या को छोड़कर बाकी भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह फेल हो गए. पिछले 2 साल से टीम इंडिया के लिए जलवा दिखाने वाले तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा का बल्ला भी खामोश रहा. वो पहली ही गेंद पर गोल्डन डक हुए.

मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले गए इस मैच में अभिषेक शर्मा के साथ वैसा ही हुआ, जैसा आज से 19 साल पहले 2007 में खेले गए पहले टी20 विश्व कप में गौतम गंभीर के साथ हुआ था. अभिषेक ने अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में जीरो पर आउट होने का जो दर्द झेला है, ठीक वही दर्द गौतम गंभीर को मिला था, जब वो टी20 विश्व कप की डेब्यू इनिंग में ही पाकिस्तान के खिलाफ बिना खाता खोले आउट हो गए थे. अभिषेक को अमेरिकी टीम ने पहली ही गेंद पर चलता किया, जबकि गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 गेंदें खेली थीं. वो 2 मिनट तक क्रीज पर टिके थे, लेकिन बिना खाता खोले ही वापस लौटना पड़ा था. इस संयोग को देख क्रिकेट फैंस भी हैरान हैं.

तीन पारियों में दूसरा गोल्डन डक

अभिषेक शर्मा अब टी20 विश्व कप की डेब्यू इनिंग में जीरो पर आउट होने वाले गौतम गंभीर के बाद दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं. ये पहली दफा नहीं है, जब अभिषेक का खाता ही नहीं खुला. वो पिछली T20 इंटरनेशनल पारियों में से 2 बार गोल्डन डक हुए हैं. 'अभि सिक्स शर्मा' के नाम से पहचान बना चुका ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में भी 2 बार गोल्डन डक हुआ था.

टीम इंडिया ने जीता रोमांचक मैच

जैसे ही अभिषेक शर्मा पहले ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए, तो टीम इंडिया लड़खड़ा गई. अभिषेक के बाद ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और फिर हार्दिक पांड्या. देखते ही देखते टीम इंडिया का टॉप और मिडिल ऑर्डर बिखर गया. भारत के 6 विकेट 77 रनों पर गिर गए थे. यहां से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला और वो आखिर तक डटे रहे. सूर्या ने 49 बॉल पर 10 चौके और 4 छक्के लगाकर नाबाद 84 रन बनाए और टीम को 161 रनों तक ले गए. इस टारगेट का चेज करते हुए USA की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी और 29 रनों से मैच हार गई.

