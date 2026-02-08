IND vs USA: जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने दी बड़ी खुशखबरी.... फिट हो गया ये मैच विनर, बोले- 'वो एकदम तैयार है'

IND vs USA: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया है. पहले ही मुकाबले में उसने अमेरिका को 29 रनों से मात दी. इस मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्या ने कंफर्म किया कि स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर पूरी तरह फिट हो चुके हैं और दिल्ली में होने वाले मैच से पहले टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे. भारत को अगला ग्रुप स्टेज मैच नामीबिया से खेलना है, जो 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

वॉशिंगटन सुंदर के कमबैक को लेकर सूर्या ने कहा 'वॉशी हमारे साथ दिल्ली में जुड़ रहे हैं. वह ठीक हैं, सब कुछ सही है.' सूर्या ने इसी दौरान पहला मैच नहीं खेलने वाले जसप्रीत बुमराह को लेकर भी बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि बुमराह को मौसम की वजह से तेज बुखार था, जैसे अभिषेक की तबीयत भी खराब थी. बाकी सब कुछ ठीक है.'

आखिर सुंदर को क्या हुआ था?

वाशिंगटन सुंदर पिछले दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में चोटिल हुए थे. उन्हें साइड स्ट्रेन की समस्या थी. पहले रिपोर्ट आई थीं कि उनका इस वर्ल्ड कप में खेलना अब मुश्किल है, लेकिन सुंदर ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैबिलिटेशन पूरा किया. उन्हें खेलने की हरी झंडी मिल चुकी है और अब ये खिलाड़ी टीम इंडिया में वापसी करने जा रहा है.

वाशिंगटन सुंदर 11 जनवरी को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में चोटिल हुए थे. उन्हें बॉलिंग करते वक्त पसली में चोट आई थी. चोट के बाद भी वो बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे थे और नाबाद 7 रन बनाए और भारत को 4 विकेट से जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया था. फिर बाकी के दो मैच वो प्लेइंग 11 से बाहर रहे, क्योंकि जांच में साइड स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी.

कप्तान सूर्या रहे जीत के हीरो

अगर अमेरिका के खिलाफ हुए पहले मैच की बात करें तो यह रोमांचक मैच था. टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हुए मुश्किल से 9 विकेट पर 161 रनों तक पहुंच सकी थी. उसने पहले 6 विकेट सिर्फ 77 रनों पर गंवा दिए थे. टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर सब कुछ ढह गया था, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आखिर तक रहे. उन्होंने 49 बॉल पर 10 चौके और 4 छक्कों के दम पर कप्तानी पारी खेलते हुए 84 रन किए और टीम का स्कोर 161 रनों तक ले गए.

बाद में गेंदबाजों ने कमाल किया और अमेरिका को 132 रनों पर रोककर 29 रनों से जीत हासिल की. जीत के हीरो कप्तान सूर्या रहे, जिन्हें नाबाद 84 रनों की ऐतिहासिक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

