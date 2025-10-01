न बुमराह और न जडेजा… पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को ढाई दिन के अंदर तहस-नहस कर देगा भारत का ये खूंखार गेंदबाज!

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 2 अक्टूबर से खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और टॉस सुबह 9:00 बजे किया जाएगा. भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में हैं. पहले टेस्ट मैच में भारत का एक खूंखार गेंदबाज वेस्टइंडीज की टीम को अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत का ये खूंखार गेंदबाज ढाई दिन के अंदर ही अपनी टीम को बड़े अंतर से जीत दिला सकता है.

वेस्टइंडीज को तहस-नहस कर देगा भारत का ये खूंखार गेंदबाज!

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में फैंस की पूरी नजरें भले ही जसप्रीत बुमराह या रवींद्र जडेजा पर टिकी हों, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा है जो इनसे भी घातक साबित हो सकता है. रविचंद्रन अश्विन टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट और फैंस को कुलदीप यादव से बहुत उम्मीदें हैं. कुलदीप यादव अब रविचंद्रन अश्विन की विरासत को आगे लेकर जाएंगे, खासकर भारतीय सरजमीं पर. भारत की पिचों पर स्पिनरों की तूती बोलती है. वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाज भी अतीत में कुलदीप यादव के खिलाफ काफी फंसते हुए नजर आए हैं. कुलदीप यादव अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट सकते हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल किए इतने विकेट

कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी तक 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 24.90 की घातक गेंदबाजी औसत से 10 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बार पांच विकेट हॉल भी लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 57 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है.वेस्टइंडीज के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बहुत कमजोर हैं. ऐसे में कुलदीप यादव सामने आ गए तो फिर उनका ढाई दिन के अंदर ही पहले टेस्ट मैच में सरेंडर तय है.

भारत की धरती पर बोलती है तूती

कुलदीप यादव भारत की धरती पर और भी खतरनाक हो जाते हैं. कुलदीप यादव ने भारत की धरती पर टीम इंडिया के लिए कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान भारत की धरती पर 9 टेस्ट मैचों में 38 विकेट हासिल किए हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पांच विकेट हॉल लिए हैं. भारत में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 57 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है. ओवरऑल कुलदीप यादव ने टीम इंडिया के लिए कुल 13 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 56 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 4 बार पांच विकेट हॉल लिए हैं.

एशिया कप 2025 में 17 विकेट लेकर मचाई थी तबाही

कुलदीप यादव हाल ही में खत्म हुए एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर रहे थे. कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट अपने नाम किए थे. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पारी में 4 विकेट हासिल किए थे. कुलदीप यादव के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता था. कुलदीप यादव एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए तो काल साबित हुए थे. कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में फाइनल समेत 3 मैचों में 8 विकेट हासिल किए थे. कुलदीप यादव अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कहर मचाने के लिए तैयार हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.