IND vs WI 1st Test: सिराज-बुमराह ने दिया 'जख्म'... जिस पर राहुल ने ठोकी कील, पहले ही दिन मेहमानों के झुके कंधे, दूसरे दिन जीत की नींव रख देगा भारत!

भारत-वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया का दबदबा रहा. पहले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की अगुवाई में गेंदबाजों ने मेहमानों को 162 रन पर ढेर कर जख्म दिया. इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों खासकर केएल राहुल ने विंडीज के जख्मों पर कील ठोकने का काम किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:26 PM IST
IND vs WI 1st Test Day 1 Highlights: भारत-वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया का दबदबा रहा. पहले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की अगुवाई में गेंदबाजों ने मेहमानों को 162 रन पर ढेर कर जख्म दिया. इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों खासकर केएल राहुल ने विंडीज के जख्मों पर कील ठोकने का काम किया. दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 121/2 है. भारत सिर्फ 41 रन से पीछे है. केएल राहुल (53*) और शुभमन गिल (18*) नाबाद हैं. अगर दूसरे दिन इन का बल्ला चला तो भारत जीत की नींव रख देगा.

पहले ही दिन भारत का दबदबा

टीम इंडिया ने पहले ही दिन मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. वेस्टइंडीज के 162 रन के जवाब में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत को शानदार शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की. जायसवाल 54 गेंद पर 36 रन बनाकर जायडेन सील्स का शिकार बने. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल डटे रहे और अर्धशतक ठोका.

राहुल की नाबाद फिफ्टी, कप्तान गिल साथ

केएल राहुल स्टंप्स तक अर्धशतक बनाकर नाबाद रहे. उनका साथ कप्तान शुभमन गिल दे रहे हैं, जो 18 रन पर नाबाद हैं. 53 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद राहुल ने 114 गेंद की अपनी अब तक की पारी में 6 चौके लगा चुके हैं. शुभमन गिल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच 31 रन की साझेदारी हुई है. दूसरे दिन भारत को वेस्टइंडीज पर बड़ी बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों पर होगी. अगर ये दोनों बल्लेबाज शतक ठोकने में कामयाब रहते हैं तो भारत अच्छी बढ़त ले लेगा और जीत की ओर कदम बढ़ा देगा, जहां से विंडीज टीम के लिए वापसी करना मुश्किल हो सकता है.

बुमराह-सिराज ने बरपाया कहर

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने इस मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया, जिसे बुमराह और सिराज की कहर बरपाती गेंदों ने गलत साबित कर दिया. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 162 रन पर समेट दिया. वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेज ने 24 रन बनाए.

पारी की शुरुआत में सिराज बुमराह से भी ज्यादा असरदार रहे. सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए. कुलदीप यादव ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए. वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला. देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेहमान गेंदबाज अपनी टीम को मुकाबले में वापसी कराने में सफल रहेंगे या भारत जीत की ओर अग्रसरहोगा. 

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

Ind Vs WIIND vs WI 1st testJasprit BumrahKL RahulMohammed Siraj

