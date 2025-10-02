Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

सिराज की धार, बुमराह की रफ्तार... टेस्ट में 50 ओवर भी नहीं खेल पाया वेस्टइंडीज, भारत ने निकाल दी हवा

India vs West Indies 1st Test day 1: भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने होम सीजन की शानदार शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में की. उसके गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में कहर बरपा दिया. गुरुवार (2 अक्टूबर) को पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 162 रनों पर समेट दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:15 PM IST
टीम इंडिया के लिए घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर सनसनी मचा दी.

वेस्टइंडीज की निकली हवा

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी शुरू होते ही दबाव में आ गई. अनुशासित भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने लंच से पहले उसके 5 विकेट झटक लिए. शुरुआती सात बल्लेबाजों में सिर्फ जस्टिन ग्रीव्स ही 30 रन के पार पहुंच पाए. उन्होंने 32 रनों का योगदान दिया. शाई होप ने 26, कप्तान रोस्टन चेज ने 24, ब्रेंडन किंग ने 13 और एलिक अथानाजे ने 12 रन बनाए. जॉन कैंपबेल 8 रन बनाकर आउट हुए और तेजनारायण चंद्रपॉल खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए. सिराज और बुमराह के अलावा कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल को एक सफलता मिली.

एक भी अर्धशतकीय साझेदारी नहीं

वेस्टइंडीज की पारी में हैरानी की बात यह रही कि उसके बल्लेबाज एक भी अर्धशतकीय साझेदारी नहीं कर पाए. कप्तान रोस्टन चेज और शाई होप ने पांचवें विकेट के लिए 48 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी की. इनदोनों के बाद सातवें विकेट के लिए जस्टिन ग्रीव्स और खैरी पियरे के बीच 39 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.
 

 

ये भी पढ़ें: 256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

50 ओवर भी नहीं खेल पाए

मेहमान टीम पहली पारी में 50 ओवर भी नहीं खेल पाई. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज 44.1 ओवर में पवेलियन लौट गए. यह पहला अवसर नहीं है जब विंडीज के बल्लेबाज नई गेंद को पूरी तरह खेल पाए. टेस्ट मैचों में एक गेंद का इस्तेमाल 80 ओवरों तक होता है और वेस्टइंडीज की टीम पिछली 10 पारियों में सिर्फ एक बार  नई गेंद को पूरा नहीं खेल पाई है. 44.1 ओवर फेंके जाने का अजीब रिकॉर्ड अहमदााद में बना है. 44.1 ओवर भारत में टेस्ट मैच की पहली पारी में मेहमान टीम द्वारा खेले गए दूसरे सबसे कम ओवर हैं. इससे पहले 2019 में ईडन गार्डन्स में खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम 30.3 ओवर ही खेल पाई थी.

 

 

ये भी पढ़ें: असंभव: टेस्ट क्रिकेट का 42 साल पुराना अटूट रिकॉर्ड, अनिल कुंबले-हरभजन सिंह-अश्विन भी तोड़ने में नाकाम

बुमराह ने बनाया स्पेशल रिकॉर्ड

बुमराह ने भारतीय जमीन पर अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए. वह अपने देश में सबसे कम पारियों में 50 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए. बुमराह ने 24 पारियों में ऐसा करके जवागल श्रीनाथ की बराबरी कर ली. इन दोनों के बाद दूसरे स्थान पर महान ऑलराउंडर कपिल देव हैं. उन्होंने 25 पारियों में भारत की जमीन पर 50 विकेट पूरे किए थे. ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने इसके लिए 27-27 पारियों में गेंदबाजी की थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs West Indies

;