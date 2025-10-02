Advertisement
trendingNow12944287
Hindi Newsक्रिकेट

अहमदाबाद में आज पहला टेस्ट खेलने उतरेगा भारत का ये खूंखार बल्लेबाज, पिता ने करगिल युद्ध में दिखाया था दम

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर से खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और टॉस सुबह 9:00 बजे किया जाएगा. भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में हैं. पहले टेस्ट मैच में भारत का एक खूंखार बल्लेबाज वेस्टइंडीज की टीम को अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 02, 2025, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अहमदाबाद में आज पहला टेस्ट खेलने उतरेगा भारत का ये खूंखार बल्लेबाज, पिता ने करगिल युद्ध में दिखाया था दम

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर से खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और टॉस सुबह 9:00 बजे किया जाएगा. भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में हैं. पहले टेस्ट मैच में भारत का एक खूंखार बल्लेबाज वेस्टइंडीज की टीम को अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत का ये खूंखार बल्लेबाज टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उतरेगा.

भारत की ताकत होगी दोगुनी

ध्रुव जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ आज अहमदाबाद में होने वाले पहले टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उतरेंगे. ध्रुव जुरेल टीम इंडिया के लिए नंबर-5 पोजीशन पर बैटिंग कर सकते हैं. ध्रुव जुरेल एक तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में मैच जिताऊ पारी खेलने की क्षमता रखते हैं. ध्रुव जुरेल लंबी रेस के घोड़े हैं. जब वह एक बार क्रीज पर टिक जाएं, तो फिर वह बड़ी पारी खेलते हैं. यह बल्लेबाज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर है. तकनीकी रूप से यह बल्लेबाज इतना मजबूत है कि वह मैच की सिचुएशन के हिसाब से अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों ही मोड में बैटिंग कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच जिताऊ पारी खेलने की क्षमता

ध्रुव जुरेल टेस्ट क्रिकेट में मैच जिताऊ पारी खेलने की क्षमता रखते हैं. ध्रुव जुरेल एक माहिर विकेटकीपर भी हैं, जो जरूरत के हिसाब से टीम इंडिया को ये ऑप्शन प्रदान करते हैं. ध्रुव जुरेल ने पिछले महीने ही ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ लखनऊ में खेले गए एक अनौपचारिक टेस्ट में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 140 रन की पारी खेली थी. ध्रुव जुरेल ने अपनी इस पारी में 71.07 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 13 चौके और 4 छक्के लगाए. ध्रुव जुरेल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. ध्रुव जुरेल लंबी रेस के घोड़े हैं. जब वह एक बार क्रीज पर टिक जाएं, तो फिर वह बड़ी पारी खेलते हैं. ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में 36.43 की औसत से 255 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में 1 अर्धशतक लगाया है. टेस्ट क्रिकेट में ध्रुव जुरेल का बेस्ट स्कोर 90 रन है.

बड़े-बड़े शॉट लगाने का टैलेंट

ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग भी करते हैं. ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे 11 शिकार किए हैं. टेस्ट मैच के दौरान किसी भी मुश्किल हालात में और दबाव के बावजूद विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल बड़े-बड़े शॉट लगाने का टैलेंट रखते हैं. टेस्ट क्रिकेट में ध्रुव जुरेल की तकनीक और टेम्परामेंट बेहतरीन है. ध्रुव जुरेल का जन्म 21 जनवरी 2001 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था. ध्रुव जुरेल दाएं हाथ के तगड़े बल्लेबाज हैं और वह चतुर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं. ध्रुव जुरेल IPL में राजस्थान रॉयल्स और घरेलू मैचों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं. ध्रुव जुरेल ने 15 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

पिता करगिल युद्ध के योद्धा

ध्रुव जुरेल के पिता नेम चंद भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार हैं और 1999 करगिल युद्ध के योद्धा हैं. ध्रुव जुरेल सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट में उनकी रुचि ने इस सपने पर पानी फेर दिया. ध्रुव जुरेल 2020 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय अंडर-19 टीम के उपकप्तान थे. 2020 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था. ध्रुव जुरेल ने इस टूर्नामेंट के 6 मैचों की तीन पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 44.50 की औसत से 89 रन बनाए और एक अर्धशतक भी लगाया. ध्रुव जुरेल ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश की टीम के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs WI

Trending news

Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
;