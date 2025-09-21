IND vs WI: सस्पेंस खत्म! वेस्टइंडीज से दो टेस्ट मैचों के लिए इस दिन टीम इंडिया की घोषणा, BCCI ने बता दी डेट
Advertisement
trendingNow12931371
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs WI: सस्पेंस खत्म! वेस्टइंडीज से दो टेस्ट मैचों के लिए इस दिन टीम इंडिया की घोषणा, BCCI ने बता दी डेट

एशिया कप के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया के स्क्वॉड अनाउंसमेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का अगले दो से तीन दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs WI: सस्पेंस खत्म! वेस्टइंडीज से दो टेस्ट मैचों के लिए इस दिन टीम इंडिया की घोषणा, BCCI ने बता दी डेट

एशिया कप के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर खेलने आएगी. इसके लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. वहीं, फैंस को भारत के स्क्वॉड का इंतजार है. अब टीम इंडिया के स्क्वॉड अनाउंसमेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का अगले दो से तीन दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 23 या 24 सितंबर को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम का चयन ऑनलाइन करेगा. यह सीरीज 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में शुरू होगी, जो भारत के घरेलू सत्र की शुरुआत होगी. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को किया जाएगा. भारत अपने घरेलू सत्र की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से करेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

नए WTC चक्र में पहली घरेलू सीरीज

यह 2025-27 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र में भारत की पहली घरेलू सीरीज होगी. इससे पहले भारतीय टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज ड्रॉ की थी. देवजीत सैकिया ने बताया कि टीम के चयन की बैठक ऑनलाइन होगी. सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को होगा और चयन बैठक ऑनलाइन होगी.'

सीरीज का शेड्यूल

पहला मैच 2 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी भी होगी, जिन्होंने इंग्लैंड में पांचवें टेस्ट में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9/190 का स्कोर बनाया था और भारत को जीत दिलाई थी. सिराज को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' भी चुना गया था.

वेस्टइंडीज टीम का ऐलान

इस बीच वेस्टइंडीज ने सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने दिग्गज शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेगनारायण चंद्रपॉल को वापस बुलाया है. बल्लेबाज एलिक अथानाजे भी टीम में लौट आए हैं, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर खरी पियर को पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला है. पियर ने हाल ही में वेस्टइंडीज चैम्पियनशिप में 13.56 की औसत से 41 विकेट लिए थे.

वेस्टइंडीज की टीम 

रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इम्लाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खरी पियर, जेडन सील्स.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

India vs West IndiesIndia vs West Indies test SeriesWest Indies tour of India 2025

Trending news

पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
;