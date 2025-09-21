IND vs WI: सस्पेंस खत्म! वेस्टइंडीज से दो टेस्ट मैचों के लिए इस दिन टीम इंडिया की घोषणा, BCCI ने बता दी डेट

एशिया कप के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर खेलने आएगी. इसके लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. वहीं, फैंस को भारत के स्क्वॉड का इंतजार है. अब टीम इंडिया के स्क्वॉड अनाउंसमेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का अगले दो से तीन दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 23 या 24 सितंबर को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम का चयन ऑनलाइन करेगा. यह सीरीज 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में शुरू होगी, जो भारत के घरेलू सत्र की शुरुआत होगी. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को किया जाएगा. भारत अपने घरेलू सत्र की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नए WTC चक्र में पहली घरेलू सीरीज

यह 2025-27 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र में भारत की पहली घरेलू सीरीज होगी. इससे पहले भारतीय टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज ड्रॉ की थी. देवजीत सैकिया ने बताया कि टीम के चयन की बैठक ऑनलाइन होगी. सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को होगा और चयन बैठक ऑनलाइन होगी.'

सीरीज का शेड्यूल

पहला मैच 2 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी भी होगी, जिन्होंने इंग्लैंड में पांचवें टेस्ट में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9/190 का स्कोर बनाया था और भारत को जीत दिलाई थी. सिराज को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' भी चुना गया था.

वेस्टइंडीज टीम का ऐलान

इस बीच वेस्टइंडीज ने सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने दिग्गज शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेगनारायण चंद्रपॉल को वापस बुलाया है. बल्लेबाज एलिक अथानाजे भी टीम में लौट आए हैं, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर खरी पियर को पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला है. पियर ने हाल ही में वेस्टइंडीज चैम्पियनशिप में 13.56 की औसत से 41 विकेट लिए थे.

वेस्टइंडीज की टीम

रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इम्लाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खरी पियर, जेडन सील्स.