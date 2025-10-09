'उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा...', साई सुदर्शन पर लटकी तलवार! 'कोच' ने इशारों-इशारों में दिया अल्टीमेटम?

भारतीय युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं. इसी साल इंग्लैंड दौरे पर उनका टेस्ट डेब्यू हुआ, जहां वह नंबर-3 पर उतरे. डेब्यू के बाद से अब तक 7 पारियों में सुदर्शन सिर्फ 147 रन ही बना पाए. सिर्फ एक बार उनके बल्ले से अर्धशतक निकला है.
भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहला मुकाबला टीम इंडिया ने पारी के अंतर से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त ली. दूसरा मैच कल यानी 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा. इस मुकाबले को जीतकर शुभमन गिल एंड कंपनी मेहमानों का सफाया करने उतरेगी. मुकाबले से पहले युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को लेकर असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने बड़ा बयान दिया है.
नंबर-3 पर मिल रहा मौका
'द वॉल' के नाम से मशहूर हुए दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बाद चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए टेस्ट फॉर्मेट में तीन नंबर पर बैटिंग का जिम्मा संभाला और कई मैच विनिंग पारियां खेलीं. पुजारा के बाद भारतीय टीम को इस नंबर पर ऐसा बल्लेबाज नहीं मिला है, जिसका प्रदर्शन दमदार रहा हो. कई बल्लेबाजों को मौका दिया जा चुका है, लेकिन कोई उम्मीद पर खरा नहीं उतरा. फिलहाल, मैनेजमेंट युवा साई सुदर्शन पर भरोसा जताए हुए है, लेकिन अब तक वह भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं. इसी साल इंग्लैंड दौरे पर उनका टेस्ट डेब्यू हुआ, जहां वह नंबर-3 पर उतरे. डेब्यू के बाद से अब तक 7 पारियों में सुदर्शन सिर्फ 147 रन ही बना पाए. सिर्फ एक बार उनके बल्ले से अर्धशतक निकला है.
अहमदाबाद टेस्ट में भी हुए फेल
सुदर्शन से उम्मीदें थीं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में घरेलू परिस्थितियों में उनका बल्ला बोलेगा, लेकिन यहां भी वह फेल हो गए. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक जमाए, वहां सुदर्शन सिंगल डिजिट स्कोर पर चलते बने. ऑफ स्पिन ऑलराउंडर रोस्टन चेज ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसाकर LBW कर दिया. 19 गेंदों का सामना करके सुदर्शन 7 रन ही बना सके.
टीम मैनेजमेंट को भरोसा
दिल्ली टेस्ट में साई सुदर्शन के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी. असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने भरोसा जताया है कि सुदर्शन जल्द ही अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. रयान टेन डोएशेट ने कहा, 'सुदर्शन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है. उसे टीम मैनेजमेंट का समर्थन प्राप्त है. हमें उसकी क्षमताओं पर भरोसा है. वह जल्द ही अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'हम चाहते हैं कि तीसरे नंबर पर खेलने के लिए उन पर पूरा भरोसा हो.'
इशारों-इशारों में दिया अल्टीमेटम?
असिस्टेंट कोच ने बयान ने इतना तो साफ है कि मैनेजमेंट उन्हें नंबर-3 पर बेहतर प्रदर्शन करते देखने के सपोर्ट में है और मौके भी देना चाहता है. हालांकि, डोएशेट ने यह भी कहा कि उन्हें रन बनाने का तरीका ढूंढना होगा, बजाय यह दिखाने के कि वह नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए अच्छे विकल्प हैं. उन्होंने कहा, 'वह काफी अच्छा खेल रहे हैं. शायद यह एक रणनीतिक गलती है जिसका एहसास आपको पारी की शुरुआत में लगातार दो मैच खेलते समय हो जाएगा. हम बस मैदान पर जाकर उनका समर्थन करना चाहते थे. हम जानते हैं कि वह काफी अच्छे हैं और अब उन्हें रन बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, बजाय इसके कि वे देश और टीम के बाकी खिलाड़ियों को दिखाएं कि वह इस स्थान पर बने रहने के लिए काफी अच्छे हैं.'
ऐसा रहा अब तक प्रदर्शन
दिल्ली टेस्ट साई सुदर्शन के लिए अहम साबित हो सकता है. डेब्यू के बाद 7 टेस्ट मैचों में 1 अर्धशतक लगाते हुए सुदर्शन ने 147 रन बनाए हैं. सुदर्शन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं. लगातार असफलता के कारण सुदर्शन पर तीसरे नंबर पर अपनी जगह को सही ठहराने का दबाव बढ़ रहा है. करुण नायर को जहां इंग्लैंड सीरीज में साधारण प्रदर्शन के बाद ड्रॉप कर दिया गया था. वहीं, अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज खान जैसे बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम में जगह नहीं बना पा रहे. ऐसे में सुदर्शन को अपनी जगह टीम में बचाए रखने के लिए रन बनाना होगा.