IND vs WI: दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भी टीम इंडिया का भौकाल, गिल के बाद जडेजा ने विंडीज का बिगाड़ा खेल

IND vs WI Delhi Test Day 2 Highlights: दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भी टीम इंडिया का भौकाल देखने को मिला. 518 रन पर पहली पारी घोषित करने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने स्टंप्स तक विंडीज के चार विकेट गिरा दिए हैं. खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने 140 रन बोर्ड पर लगाए. भारत अभी भी 378 रन आगे है. वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है. शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा दिन के खेल के स्टार रहे. गिल ने करियर का 10वां टेस्ट शतक जमाया तो जडेजा ने तीन विकेट लेकर वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेला.

जडेजा की फिरकी का कहर

भारत ने 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित की. जवाब में विंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जडेजा की गेंद पर जॉन कैंपबेल (10) साई सुदर्शन के हाथों अविश्वसनीय तरीके से आउट हुए. इसके बाद तेगनारायण चंद्रपॉल और अलिक अथानाजे के बीच दूसरे विकेट के लिए अच्छी अर्धशतकीय साझेदारी हुई. दोनों सेट बल्लेबाज बड़ी पार्टनरशिप की और बढ़ ही रहे थे कि 87 रन के टीम स्कोर पर जडेजा ने विंडीज को दूसरा झटका दे दिया. उन्होंने तेगनारायण (34) को चलता किया.

378 रन से पीछे विंडीज

कुछ रन के अंदर ही मेहमान टीम को दो और झटके लगे. कुलदीप ने अथानाजे (41) को पवेलियन लौटाया, जबकि जडेजा ने इस बार विपक्षी कप्तान रोस्टन चेज का शिकार किया, जिनका खाता भी नहीं खुला. इसके बाद शाई होप और तेविन इमलाक ने टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया. विंडीज टीम ने स्टंप्स तक चार विकेट खोकर 140 रन बना लिए हैं और वह अभी भी 378 रन से पीछे है. तीसरे दिन के खेल की शुरुआत शाई होप (31*) और तेविन इमलाक (14*) की बल्लेबाजी से होगी, जो नाबाद हैं. जडेजा अब तक तीन विकेट झटक चुके हैं. कुलदीप के खाते में एक सफलता आई है.

गिल ने ठोका शतक, डबल हंड्रेड से चूके यशस्वी

इससे पहले दिन के खेल की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और गिल की बल्लेबाजी से हुई. 173 रन पर नाबाद रहते हुए दोहरा शतक ठोकने के इरादे से उतरे यशस्वी दुर्भायग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए. यशस्वी पिछले दिन के अपने स्कोर में सिर्फ दो ही रन छोड़ सके और 175 रन बनाकर चलते बने. उनकी इस पारी में 22 चौके शामिल रहे. हालांकि, गिल ने शानदार बैटिंग करते हुए करियर का 10वां टेस्ट शतक ठोका. बतौर कप्तान उनका यह 5वां टेस्ट शतक रहा. गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे. नीतीश रेड्डी ने 43 रन की पारी खेलकर भारत का स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ाया. वहीं, ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाए. जुरेल के आउट होने के साथ ही भारत ने पारी घोषित कर दी. पहले दिन भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए थे. केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साई सुदर्शन अपना पहला टेस्ट शतक 13 रन से चूक गए. सुदर्शन ने 87 रन की पारी खेली.