IND vs WI: करियर के आखिरी वनडे में छाए गेल, छक्के चौकों से लगाई शानदार फिफ्टी

नई दिल्ली: त्रिनिदाद में पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच सीरीज के लिहाज से दोनों टीमों के लिए अहम था. लेकिन वेस्टइंडीज के लिए यह मैच एक वजह से और अहम हो गया. यह टीम के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल का आखिरी इंटरनेशवल मैच था. पहले दो मैचों में क्रिस गेल का बल्ला नहीं चला, लेकिन इस मैच में पहले ओवर में संभलकर खेलने के बाद गेल ने जो एक बार हाथ खोले तो फिर बारिश भी उन्हें नहीं रोक सकी. गेल ने चौकों और छक्कों की बारिश कर शानदार पारी खेली.

पहला ओवर मेडन खेलने के बाद गेल ने दूसरे ओवर में छक्का मार कर अपना खाता खोला और फिर छक्कों और चौकों से ही रन बनाने को तरजीह दी. पहले पांच ओवरों में गेल ने केवल एक छक्का और चौका लगाकर 10 रन बनाए जबकि टीम के केवल 29 रन बने थे. इसके बाद गेल चौकों और छक्कों की बारिश शुरू कर दी और दसवें ओवर में खलील अहमद को छक्का लगाकर केवल 29 गेंदों में ही अपनी फिफ्टी पूरी कर दी.

गेल ने अपने पचास रन में छह चौके और चार छक्के लगाए. उन्होंने एविन लुईस के साथ मिलकर टीम के 50 रन 7वें ओवर में ही पूरे कर लिए. इसके बाद जब उनके 50 रन पूरे हुए तब तक टीम को स्कोर 100 के नजदीक आ चुका था. 10वें ओवर तक गेल ने अपनी टीम का स्कोर 114 रन कर वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में ला दिया. उनके साथ ही एविन लुईस ने गेल के रंग में खुद को रंगते हुए 28 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली.

Carnage in Trinidad!

After 10 overs, West Indies have put on a staggering 114/0, and Chris Gayle is 65* off 33 balls. More than runs have come in the last six overs alone!

Is on?!#WIvIND LIVE https://t.co/9qllLXKgDt pic.twitter.com/cjON9jv5kv

— ICC (@ICC) August 14, 2019