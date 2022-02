IND vs WI: मयंक नहीं, वेस्टइडीज के खिलाफ पहले मैच में रोहित के साथ ये घातक खिलाड़ी करेगा ओपनिंग

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ मिली करारी हार को भुलाकर भारतीय टीम वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ एक नई शुरुआत करना चाहेगी. नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) चोट से उबरते हुए वापस आ गए हैं. उनके आने से भारतीय बल्लेबाजी (Indian batting) क्रम मजबूत हुआ है. पहले मैच में केएल राहुल और शिखर धवन नहीं खेल रहे है. ऐसे में रोहित शर्मा के साथ एक धाकड़ खिलाड़ी ओपनिंग करेगा. ये प्लेयर चंद गेंदों में ही मैच बदलने के लिए जाना जाता है.

भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला मैच 6 फरवरी को अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में शिखर धवन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से और केएल राहुल निजी कारणों से नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे. ईशान किशन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं.

Skipper Rohit Sharma says he will open batting with Ishan Kishan in ODI series against West Indies since no other option available

— Press Trust of India (@PTI_News) February 5, 2022