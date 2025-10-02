पहले टेस्ट से OUT होगा स्पिन का 'जादूगर', बेंच पर बैठा रह जाएगा मेलबर्न का 'बाहुबली', प्लेइंग-11 पर घमासान

India vs West Indies Predicted Playing 11: भारतीय क्रिकेट टीम अपने घरेलू इ्ंटरनेशनल सीजन की शुरुआत गुरुवार (2 अक्टूबर) को करने जा रही है. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी. यह मैच टीम इंडिया के फैंस के लिए खास होने जा रहा है. भारत 2010 के बाद पहली बार घरेलू मैदान पर विराट कोहली या रोहित शर्मा के बगैर टेस्ट मैचों में उतरेगा. वहीं, पहली बार अश्विन 2011 के बाद प्लेइंग-11 में नहीं होंगे. इन तीनों दिग्गजों ने संन्यास ले लिया है.

टीम इंडिया में स्पिनरों की भरमार

गुरुवार से शुरू हो रहे इस मैच से पहले भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने मेज़बान टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है. उनकी टीम में कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल को नंबर 5 पर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है. उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से इसमें अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं चुना है. अक्षर का अहमदाबाद में जबरदस्त है और स्पिन के इस जादूगर को कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर से कड़ी टक्कर मिलेगी. दूसरी ओर, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी को बतौर ऑलराउंडर खेलने के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अहमदाबाद में किसका टूटेगा दिल?

नीतीश ने पिछले साल नवंबर में पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से भारत के लिए सात टेस्ट मैच खेले हैं. वह जुलाई-अगस्त 2025 में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के आखिरी दो मैच चोट के कारण नहीं खेल पाए थे. वहीं, अक्षर 20 महीने से अधिक समय के बाद टेस्ट टीम में वापस आए हैं. अक्षर रणजी ट्रॉफी में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनके रेड-बॉल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं. इसके बावजूद आकाश ने उन्हें नजरअंदाज किया है.

ये भी पढ़ें: 256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन

आकाश के अनुसार, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मेज़बान टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे और बी साई सुदर्शन नंबर 3 बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे. कप्तान शुभमन गिल फिर से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे और पडिक्कल नंबर 5 पर एक्शन में दिखेंगे. पडिक्कल ने अब तक टीम इंडिया के लिए कुल दो टेस्ट मैच खेले हैं और सफेद जर्सी में वह पिछली बार नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ उतरे थे. कर्नाटक के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को भारत ए टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ पिछले महीने पहले अनौपचारिक टेस्ट में 150 रन बनाने के बाद घरेलू सीरीज के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया था.

बुमराह खेलेंगे या नहीं?

आकाश ने विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को नंबर 6 बल्लेबाज के रूप में और उप-कप्तान रवींद्र जडेजा को नंबर 7 बल्लेबाज की भूमिका के लिए शामिल किया. इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पिछली टेस्ट सीरीज में जडेजा ने बल्ले से 500 से अधिक रन बनाए थे. वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव आकाश द्वारा शामिल किए गए अन्य दो स्पिनर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दो तेज गेंदबाज हैं. अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण बुमराह नहीं खेलते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिल सकती है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई भारत की प्लेइंग XI

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह/प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.