वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होगा भारत का सुपरस्टार क्रिकेटर, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होगा भारत का सुपरस्टार क्रिकेटर, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 21, 2025, 06:29 AM IST
IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. भारत को इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया के लिए उससे पहले एक बुरी खबर सामने आ रही है.

टीम इंडिया के लिए बुरी खबर

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. 'दैनिक जागरण' की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. बता दें कि ऋषभ पंत को इस साल जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पैर में फ्रैक्चर हो गया था. दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत को रिवर्स स्वीप शॉट खेलते समय क्रिस वोक्स की गेंद पैर में जा लगी. इसके बाद ऋषभ पंत को पैर में फ्रैक्चर हो गया. ऋषभ पंत तब से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे

ऋषभ पंत अभी तक अपने पैर के फ्रैक्चर से उबरे नहीं हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. इसके अलावा वह ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी नहीं जा पाएंगे, जहां भारत को 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी खेलनी है. रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ पंत को पूरी तरह से फिट होने में तीन से चार हफ्ते और लगेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि ऋषभ पंत 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे और वह टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं.

एशिया कप के बाद भारत को कौन-कौन सी सीरीज खेलनी है?

दुबई और अबू धाबी में चल रहे एशिया कप 2025 के बाद भारत 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. टीम इंडिया इसके बाद 3 वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगा. इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए भारत का दौरा करेगी. 14 नवंबर से 19 दिसंबर तक साउथ अफ्रीकी टीम का भारत दौरा चलेगा.

;