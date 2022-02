IND vs WI: टीम इंडिया ने की बल्लेबाजी की शुरुआत, रोहित के साथ पंत करने उतरे ओपनिंग

नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जा रहा है. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम मैच जीतकर सीरीज कब्जाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस मैच से भारत के विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल वापसी की है. उनके आते ही भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी. पहले मैच की तरह ही भारतीय गेंदबाजों को भी दम दिखाना होगा.

भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर सभी की निगाहें होगीं, उनके मैच में उतरते ही वह एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. वह भारत की धरती पर 100 मैच खेलने वाले पांचवे भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे. वहीं, भारतीय फैंस को उनसे धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी. वह पिछले दो साल से शतक नहीं लगा पाए हैं. कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान किशन की जगह केएल राहुल को टीम में शामिल किया है.

