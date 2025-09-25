Advertisement
trendingNow12936032
Hindi Newsक्रिकेट

भारतीय टेस्ट टीम से इन 6 खिलाड़ियों का पत्ता साफ, वेस्टइंडीज सीरीज में नहीं मिला मौका

India Squad For West Indies Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है. 15 सदस्यीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में ही है. यह बतौर कप्तान उनकी दूसरी टेस्ट सीरीज होगी. इससे पहले इंग्लैंड में उनकी कप्तानी में 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय टेस्ट टीम से इन 6 खिलाड़ियों का पत्ता साफ, वेस्टइंडीज सीरीज में नहीं मिला मौका

India Squad For West Indies Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है. 15 सदस्यीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में ही है. यह बतौर कप्तान उनकी दूसरी टेस्ट सीरीज होगी. इससे पहले इंग्लैंड में उनकी कप्तानी में 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही थी. उस दौरे पर गए 7 खिलाड़ियों का नाम नई टीम में नहीं है. इनमें से ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे. बाकी 6 खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है.

करुण नायर की टीम से छुट्टी

भारतीय टेस्ट टीम में 8 साल बाद वापसी करने वाले करुण नायर की टीम से छुट्टी हो गई है. वह इंग्लैंड दौरे पर ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे. नायर ने 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 205 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 25.62 का रहा था. उन्होंने ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में एक अर्धशतक लगाया था. उस मैच में टीम इंडिया को जीत मिली थी और सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटा था. नायर को लेकर अजीत अगरकर ने कहा कि उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया, जैसी उनसे उम्मीद की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

शार्दुल-ईश्वरन को भी बाहर

इंग्लैंड दौर पर दो टेस्ट मैच खेलने वाले शार्दुल ठाकुर को भी टीम से बाहर कर दिया गया. शार्दुल ने दो मैचों में 46 रन बनाए थे. इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 2 मैचों में 2 विकेट ही लिए थे. इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टीम से निकाल दिया गया. दूसरी ओर, लंबे समय से टेस्ट डेब्यू का इंतजार कर रहे अभिमन्यु ईश्वरन को इस बार टीम से ही बाहर निकाल दिया गया. उन्हें इंग्लैंड दौरे पर एक भी मैच में मौका नहीं मिला था.

ये भी पढ़ें: IND vs WI Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान...करुण नायर बाहर, देवदत्त पडिक्कल की वापसी

तीन तेज गेंदबाज बाहर

इंग्लैंड दौरे पर गए तीन तेज गेंदबाजों को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया. इनमें आकाश दीप, अंशुल कंबोज और अर्शदीप सिंह हैं. आकाश ने 3 टेस्ट मैचों में धारधार गेंदबाजी की थी. उन्होंने 13 विकेट लेकर टीम इंडिया की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी. उनके अलावा एक टेस्ट मैच खेलने वाले अंशुल कंबोज को भी बाहर किया गया. वह सिर्फ एक ही विकेट ले पाए थे. दौरे पर एक भी मैच नहीं खेलने वाले अर्शदीप सिंह को भी बाहर कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: ​श्रेयस अय्यर ने अचानक रेड बॉल से क्यों लिया ब्रेक? BCCI ने किया खुलासा, अगले 6 महीने...

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs West IndiesKarun NairInd Vs Wi Test Series

Trending news

बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
;