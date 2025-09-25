भारतीय टेस्ट टीम से इन 6 खिलाड़ियों का पत्ता साफ, वेस्टइंडीज सीरीज में नहीं मिला मौका

India Squad For West Indies Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है. 15 सदस्यीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में ही है. यह बतौर कप्तान उनकी दूसरी टेस्ट सीरीज होगी. इससे पहले इंग्लैंड में उनकी कप्तानी में 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही थी. उस दौरे पर गए 7 खिलाड़ियों का नाम नई टीम में नहीं है. इनमें से ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे. बाकी 6 खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है.

करुण नायर की टीम से छुट्टी

भारतीय टेस्ट टीम में 8 साल बाद वापसी करने वाले करुण नायर की टीम से छुट्टी हो गई है. वह इंग्लैंड दौरे पर ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे. नायर ने 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 205 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 25.62 का रहा था. उन्होंने ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में एक अर्धशतक लगाया था. उस मैच में टीम इंडिया को जीत मिली थी और सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटा था. नायर को लेकर अजीत अगरकर ने कहा कि उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया, जैसी उनसे उम्मीद की गई थी.

शार्दुल-ईश्वरन को भी बाहर

इंग्लैंड दौर पर दो टेस्ट मैच खेलने वाले शार्दुल ठाकुर को भी टीम से बाहर कर दिया गया. शार्दुल ने दो मैचों में 46 रन बनाए थे. इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 2 मैचों में 2 विकेट ही लिए थे. इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टीम से निकाल दिया गया. दूसरी ओर, लंबे समय से टेस्ट डेब्यू का इंतजार कर रहे अभिमन्यु ईश्वरन को इस बार टीम से ही बाहर निकाल दिया गया. उन्हें इंग्लैंड दौरे पर एक भी मैच में मौका नहीं मिला था.

तीन तेज गेंदबाज बाहर

इंग्लैंड दौरे पर गए तीन तेज गेंदबाजों को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया. इनमें आकाश दीप, अंशुल कंबोज और अर्शदीप सिंह हैं. आकाश ने 3 टेस्ट मैचों में धारधार गेंदबाजी की थी. उन्होंने 13 विकेट लेकर टीम इंडिया की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी. उनके अलावा एक टेस्ट मैच खेलने वाले अंशुल कंबोज को भी बाहर किया गया. वह सिर्फ एक ही विकेट ले पाए थे. दौरे पर एक भी मैच नहीं खेलने वाले अर्शदीप सिंह को भी बाहर कर दिया गया.

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.