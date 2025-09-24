सिर पर लगी बॉल और छोड़ना पड़ा मैदान, वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम ऐलान से ठीक पहले भारत को झटका!
वेस्टइंडीज सीरीज के लिए अगले कुछ घंटों में टीम इंडिया का ऐलान होने वाला है. इससे पहले भारत के लिए एक बुरी खबर आई है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंडिया-ए के लिए खेल रहे एक भारतीय खिलाड़ी को बल्लेबाजी करने वक्त हेलमेट पर गेंद जा लगी, जिसके बाद उसे मैदान से बाहर जाना पड़ा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:40 PM IST
भारत एशिया कप खत्म होने के बाद बाद वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा. इंडिया और विंडीज टीम के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगी. इसके लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है. वहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले कुछ घंटों में दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान करने वाला है. इससे पहले एक खिलाड़ी की इंजरी ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है. दरअसल, इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच जारी लखनऊ में दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच के दौरान एक भारतीय खिलाड़ी को बैटिंग के दौरान हेलमेट पर गेंद जा लगी, जिससे उसे मैदान छोड़कर जाना पड़ा.

छोड़ना पड़ा मैदान

लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ भारत 'ए' के दूसरे मैच के दौरान तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के सिर में चोट लगी, जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. भारत की पारी के 39वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन की एक बाउंसर पर शॉर्ट बॉल को पुल करने की कोशिश में वह चोटिल हो गए. प्रसिद्ध ने शुरुआत में कॉन्कशन टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन बाद में बेचैनी महसूस होने पर वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, उनकी जगह यश ठाकुर ने कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में बाकी मैच खेला. 

टीम इंडिया के लिए टेंशन

42वें ओवर के बाद प्रसिद्ध ड्रेसिंग रूम में जाने लगे और उनकी जगह नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज आए. जब भारत 'ए' के 8 विकेट गिर चुके थे और सिराज आउट हो गए, तो गुरनूर बरार 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. इसके बाद, जब बी साई सुदर्शन भी आउट हो गए, तो प्रसिद्ध की जगह टीम में शामिल हुए कन्कशन सब्स्टीट्यूट यश ठाकुर आखिरी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए. कृष्णा की इस चोट से वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में उनकी उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है.

इंग्लैंड दौरे पर टीम का थे हिस्सा

प्रसिद्ध कृष्णा की चोट की पूरी गंभीरता का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आगामी घरेलू सीरीज के लिए टीम को अंतिम रूप देने के लिए होने वाली बैठक से कुछ घंटे पहले यह इस पेसर के लिए अच्छी खबर नहीं है. कर्नाटक के 29 साल के प्रसिद्ध कृष्णा को जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप के साथ टीम में जगह बनाने के लिए व्यापक रूप से माना जा रहा था. उन्होंने इस साल की इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के दौरे में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण में अहम भूमिका निभाई थी. प्रसिद्ध ने तीन मैचों में 37.07 की औसत से 14 विकेट लिए थे.

मैच का हाल

मैच की बात करें तो, ऑस्ट्रेलिया 'ए' ने दूसरे दिन 384/9 के स्कोर से शुरुआत की और 420 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. इसके बाद भारत ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और मेजबान टीम को जमने नहीं दिया. भारत 'ए' के लिए केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम की शुरुआत खराब रही. हालांकि, नारायण जगदीसन (38) और साई सुदर्शन (75) ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की और शुरुआती विकेट के बाद भारत 'ए' की पारी को संभाला, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा रन जोड़े. भारत 'ए' का बाकी बल्लेबाजी क्रम संघर्ष करता दिखा. आयुष बडोनी (21) और प्रसिद्ध कृष्णा (16) को छोड़कर बाकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. अंततः भारत 'ए' 52.5 ओवर में 194 रन पर ऑल आउट हो गई. दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले भारत 'ए' ने 2 विकेट झटके. सिराज, बरार और सुथार ने एक-एक विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया 'ए' का स्कोर स्टंप्स तक 16/3 कर दिया.

