IND vs WI: कोटला पर नहीं मिला यशस्वी का काट.. तीसरे दोहरे शतक की ओर कदम, दिल्ली में लगेगा रनों का अंबार

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन किसी बड़े रिकॉर्ड की लहर का अंदाजा लग गया. इसका अंदाजा भारत के स्कोर से लगाया जा सकता है. भारत ने पहले दिन बोर्ड पर 318 रन टांग दिए हैं और टीम के पास फिलहाल 8 विकेट बाकी हैं. यशस्वी जायसवाल का काट विंडीज को कोटला पर नहीं मिला. भारत के इस युवा बल्लेबाज ने अपने रिकॉर्डतोड़ शतक से विरोधी टीम को पूरे दिन विकेट की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. अब वह अपने दोहरे शतक से महज 27 रन दूर हैं.

भारत ने जीता था टॉस

टीम इंडिया ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम की तरफ से शुरुआत शानदार देखने को मिली थी. हालांकि, पिछले मैच में शतक ठोकने वाले केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने अंगद की तरह पैर जमा रखा था. साई सुदर्शन उतरे और उन्होंने भी विंडीज के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी.

शतक से चूके साई सुदर्शन

साई सुदर्शन अपने करियर के पहले शतक की दहलीज पर खड़े थे कि एक शार्प टर्न हुई बॉल पर वह चकमा खा गए. उन्होंने अपना विकेट 87 के स्कोर पर गंवा दिया. विंडीज की टीम को दो विकेट मिल गए थे, लेकिन जायसवाल बेरहम रहे. उन्होंने रिकॉर्डतोड़ शतक लगाया और इसके बाद भी अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी बरकरार रखी. दिन खत्म होने तक जायसवाल ने 173 रन बना दिए हैं. वहीं, टीम इंडिया का स्कोर 318 पर पहुंच चुका है.

यशस्वी ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स

यशस्वी जायसवाल ने कोटला में शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं. वह भारत के लिए सबसे तेज 3000 इंटरनेशनल रन ठोकने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने 71 पारियों में ये कारनामा किया है जबकि सुनील गावस्कर ने ये आंकड़ा महज 69 पारियों में छू लिया था. इसके अलावा 23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा शतक के मामले में भी जायसवाल सचिन से ही पीछे हैं. इस उम्र में 7 शतक लगाने वाले यशस्वी दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंचे हैं.