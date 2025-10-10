Advertisement
trendingNow12956252
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs WI: कोटला पर नहीं मिला यशस्वी का काट.. तीसरे दोहरे शतक की ओर कदम, दिल्ली में लगेगा रनों का अंबार

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन किसी बड़े रिकॉर्ड की लहर का अंदाजा लग गया. इसका अंदाजा भारत के स्कोर से लगाया जा सकता है. भारत ने पहले दिन बोर्ड पर 318 रन टांग दिए हैं और टीम के पास फिलहाल 8 विकेट बाकी हैं. यशस्वी जायसवाल का काट विंडीज को कोटला पर नहीं मिला. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन किसी बड़े रिकॉर्ड की लहर का अंदाजा लग गया. इसका अंदाजा भारत के स्कोर से लगाया जा सकता है. भारत ने पहले दिन बोर्ड पर 318 रन टांग दिए हैं और टीम के पास फिलहाल 8 विकेट बाकी हैं. यशस्वी जायसवाल का काट विंडीज को कोटला पर नहीं मिला. भारत के इस युवा बल्लेबाज ने अपने रिकॉर्डतोड़ शतक से विरोधी टीम को पूरे दिन विकेट की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. अब वह अपने दोहरे शतक से महज 27 रन दूर हैं. 

भारत ने जीता था टॉस

टीम इंडिया ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम की तरफ से शुरुआत शानदार देखने को मिली थी. हालांकि, पिछले मैच में शतक ठोकने वाले केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने अंगद की तरह पैर जमा रखा था. साई सुदर्शन उतरे और उन्होंने भी विंडीज के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

शतक से चूके साई सुदर्शन

साई सुदर्शन अपने करियर के पहले शतक की दहलीज पर खड़े थे कि एक शार्प टर्न हुई बॉल पर वह चकमा खा गए. उन्होंने अपना विकेट 87 के स्कोर पर गंवा दिया. विंडीज की टीम को दो विकेट मिल गए थे, लेकिन जायसवाल बेरहम रहे. उन्होंने रिकॉर्डतोड़ शतक लगाया और इसके बाद भी अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी बरकरार रखी. दिन खत्म होने तक जायसवाल ने 173 रन बना दिए हैं. वहीं, टीम इंडिया का स्कोर 318 पर पहुंच चुका है. 

ये भी पढे़ं.. 'वो टर्निंग पाइंट था..' जीती हुई बाजी हार गया भारत, 94 रन बनाने वाली ऋचा ने बताई हार की वजह

यशस्वी ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स

यशस्वी जायसवाल ने कोटला में शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं. वह भारत के लिए सबसे तेज 3000 इंटरनेशनल रन ठोकने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने 71 पारियों में ये कारनामा किया है जबकि सुनील गावस्कर ने ये आंकड़ा महज 69 पारियों में छू लिया था. इसके अलावा 23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा शतक के मामले में भी जायसवाल सचिन से ही पीछे हैं. इस उम्र में 7 शतक लगाने वाले यशस्वी दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंचे हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs WI

Trending news

PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग