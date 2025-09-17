IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान, सेलेक्टर्स ने इन 15 खिलाड़ियों को दिया मौका, ओपनर बल्लेबाज की वापसी
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान, सेलेक्टर्स ने इन 15 खिलाड़ियों को दिया मौका, ओपनर बल्लेबाज की वापसी

टीम इंडिया इस समय यूएई में एशिया कप खेल रही है. इस बीच वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अक्टूबर में भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आने वाली अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. एक ओपनर बल्लेबाज की टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:57 AM IST
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान, सेलेक्टर्स ने इन 15 खिलाड़ियों को दिया मौका, ओपनर बल्लेबाज की वापसी

टीम इंडिया इस समय यूएई में एशिया कप खेल रही है. इस बीच वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अक्टूबर में भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आने वाली अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें ऑलराउंडर रोस्टन चेज को कप्तान और बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वॉरिकन को उप-कप्तान बनाया गया है. यह टेस्ट सीरीज भारत के 2025 के घरेलू सत्र की शुरुआत होगी. पहला टेस्ट 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक कोलकाता में खेला जाएगा.

ओपनर बल्लेबाज की वापसी

सलेकेटर्स ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने वाली अपनी टेस्ट टीम में से तीन बदलाव किए हैं. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज तेगनारायण चंद्रपॉल और मध्यक्रम के बल्लेबाज एलिक अथानाजे दोनों को बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए वापस बुलाया गया है, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर खरी पिअर को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. पियर को वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में जगह मिली है, जहां उन्होंने 13.56 की औसत से 41 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लिए थे. वह टीम में जोमेल वॉरिकन के साथ दूसरे विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में काम करेंगे.

इस बीच, स्पिनर गुडाकेश मोती को रेड-बॉल टीम से आराम दिया गया है. CWI के अनुसार, यह फैसला उनके काम के बोझ को कम करने के लिए लिया गया है, क्योंकि फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप सहित एक व्यस्त व्हाइट-बॉल कैलेंडर आगे है.

हेड कोच ने दिया बयान

सैमी ने कहा कि चंद्रपॉल और अथानाजे की वापसी से बल्लेबाजी क्रम को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने समझाया, 'हाल के संघर्षों को देखते हुए तेगनारायण चंद्रपॉल की वापसी से हमारे ओपनिंग में बदलाव लाने में मदद मिलेगी, जबकि एलिक अथानाजे को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी ताकत और गुणों के लिए शामिल किया गया है. खरी को पहली बार हमारे दूसरे स्पिनर के रूप में शामिल किया गया है, जिसकी हम मददगार परिस्थितियों में उम्मीद करते हैं.'

भारत ने आखिरी बार 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसमें उसने 1-0 से जीत हासिल की थी. आगामी सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल का हिस्सा होगी बता दें कि 2018 के बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली बार भारत के टेस्ट दौरे पर होगी.

वेस्टइंडीज टीम: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वॉरिकन, केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेगनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खरी पियर, जेडन सील्स.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Ind Vs WIIndia vs West Indies test SeriesIndian cricket teamWest Indies cricket

