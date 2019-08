IND vs WI:वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, टॉस, पहले करेगी बैटिंग, जानिए प्लेइंग XI

नई दिल्ली: त्रिनिदाद में पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच हो रहा है. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया में बड़ा और एकमात्र बदलाव यह है कि कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को टीम में जगह मिली है. इस सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो जाने के बाद टीम इंडिया ने दूसरा मैच डकवर्थ लुइस नियम के तहत 59 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. टीम इंडिया हारने पर यह सीरीज बराबरी पर छूट सकती है लेकिन विराट कोहली इस मौके को जाने दें ऐसा नहीं लगता.

पिच बल्लेबाजी के लिए है बढ़िया

पिच पिछले मैच की तुलना में आज की पिच थोड़ी सूख है, पहले बैटिंग करना बेहतर होना चाहिए इसलिए होल्डर ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है जिससे बाद में स्पिनर्स को मदद मिल सके, जिसकी उम्मीद भी है. वेस्ट इंडीज टीम में दो बदालव किए गए हैं. शेल्डन कॉट्रेल की जगह कीमो पॉल को शामिल किया गया है, वहीं ओशाने थॉमस की जगह फैबियन एलन टीम में लाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs SA: टी20 सीरीज के लिए नहीं चुने गए डेल स्टेन, इस पर विराट कोहली से मांगी माफी

क्या कहा टॉस जीतने के बाद होल्डर ने

टॉस जीतने के बाद विंडीज कप्तान जेसन होल्डर ने कहा, “ हम पहले बैटिंग करेंगे, लगता है कि बढ़िया विकेट है और बोर्ड पर रन लगाने का एक मौका है, हमें चीजों को कंट्रोल करने पर ध्यान लगाना होगा. हमने काफी चर्चा की है अब चीजें लागू करने का वक्त है, हमें सीखने की और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है. हमें टीम की तरह खेलना होगा.

West Indies have won the toss and will bat first in the third ODI.

For India, Yuzvendra Chahal enters the side. For West Indies, Keemo Paul and Fabian Allen are in the XI.

FOLLOW #WIvIND https://t.co/9qllLXKgDt pic.twitter.com/zrjZ7ar7SS

— ICC (@ICC) August 14, 2019