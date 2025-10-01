Advertisement
trendingNow12944178
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs WI: कुलदीप यादव को पहले टेस्ट में मिलेगा मौका? कप्तान शुभमन गिल ने दिया ऐसा संकेत

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 2 अक्टूबर यानी कल सुबह 9.30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच पहले टेस्ट की जंग शुरू होगी. बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा?

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs WI: कुलदीप यादव को पहले टेस्ट में मिलेगा मौका? कप्तान शुभमन गिल ने दिया ऐसा संकेत

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 2 अक्टूबर यानी कल सुबह 9.30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच पहले टेस्ट की जंग शुरू होगी. बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा? कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबल से पहले कहा है कि भारत अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले अपने कॉम्बिनेशन पर अभी विचार कर रहा है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बल्लेबाजी की गहराई और टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है.

इंग्लैंड दौरे पर नहीं मिला मौका

लिमिटेड ओवरों फॉर्मेट में भारत के टॉप स्पिनर कुलदीप इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान पूरी तरह से बाहर रहे थे. उन्होंने एशिया कप में टी20 इंटरनेशनल मैचों में मैदान पर वापसी की और अपनी स्पिन गेंदों से जादू बिखेरा. कुलदीप ने 7 मैचों में 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज के रूप में भारत के एशिया कप जीतने के अभियान का अंत किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या टेस्ट में मिलेगा मौका?

कुलदीप के हालिया प्रदर्शन के बावजूद गिल का मानना ​​है कि उनकी वापसी पर अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि पिच कैसी रहती है और कैरेबियाई टीम के खिलाफ सबसे उपयुक्त कॉम्बिनेशन क्या होगा. उन्होंने कहा, 'मेरा मतलब है, विकेट, मौसम और भारत में हमारे पास जो विकेट हैं, उस तरह के ढांचे पर चलना मुश्किल होगा. लेकिन जब आपकी टीम में इतना अच्छा खिलाड़ी हो, तो आप जानते हैं कि कुलदीप जैसा खिलाड़ी, जो सभी फॉर्मेटों में हमारे लिए इतने विकेट लेने वाला गेंदबाज है, उसे इंग्लैंड में खेलने का मौका नहीं मिला, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. यहां, मुझे लगता है कि जब आपके पास वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, कुलदीप, अक्षर पटेल हों, तो चार स्पिनर और इतने अच्छे स्पिनरों को खिलाना हमेशा लुभावना होता है.' 

गिल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा, 'आपको बल्लेबाजी की गहराई पर भी ध्यान देना होगा और आपको यह भी देखना होगा कि विकेट कैसा खेलेगा. और मुझे लगता है, आपको बस अपने विकल्पों पर विचार करना होगा, कि कौन सा खिलाड़ी आपको उस तरह की सतह पर थोड़ा और दे सकता है. मुझे लगता है कि हम जो भी फैसले लेंगे, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि विकेट कैसा खेलेगा और हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.'

Playing-11 पर दिया ये बयान

गिल ने माना कि अहमदाबाद की पिच पर घास की मात्रा को देखते हुए मेजबान टीम Playing-11 में तीसरे तेज गेंदबाज को शामिल करने के लिए लुभा सकती है. गिल ने कहा, 'आपको कल Playing-11 पता चल जाएगी. हां, परिस्थितियों को देखते हुए हम तीसरे तेज गेंदबाज के साथ जाने के लिए लुभा सकते हैं. लेकिन अभी भी समय है. सुबह हम देखेंगे कि विकेट में कितनी नमी है और फिर फैसला करेंगे.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम 

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेट कीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs WIKuldeep Yadav

Trending news

'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
Sonam Wangchuk
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
Siddaramaiah
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
Abu Azmi
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
Richest person in West Bengal
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
Jammu and Kashmir
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
;