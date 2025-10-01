IND vs WI: कुलदीप यादव को पहले टेस्ट में मिलेगा मौका? कप्तान शुभमन गिल ने दिया ऐसा संकेत

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 2 अक्टूबर यानी कल सुबह 9.30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच पहले टेस्ट की जंग शुरू होगी. बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा? कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबल से पहले कहा है कि भारत अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले अपने कॉम्बिनेशन पर अभी विचार कर रहा है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बल्लेबाजी की गहराई और टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है.

इंग्लैंड दौरे पर नहीं मिला मौका

लिमिटेड ओवरों फॉर्मेट में भारत के टॉप स्पिनर कुलदीप इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान पूरी तरह से बाहर रहे थे. उन्होंने एशिया कप में टी20 इंटरनेशनल मैचों में मैदान पर वापसी की और अपनी स्पिन गेंदों से जादू बिखेरा. कुलदीप ने 7 मैचों में 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज के रूप में भारत के एशिया कप जीतने के अभियान का अंत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या टेस्ट में मिलेगा मौका?

कुलदीप के हालिया प्रदर्शन के बावजूद गिल का मानना ​​है कि उनकी वापसी पर अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि पिच कैसी रहती है और कैरेबियाई टीम के खिलाफ सबसे उपयुक्त कॉम्बिनेशन क्या होगा. उन्होंने कहा, 'मेरा मतलब है, विकेट, मौसम और भारत में हमारे पास जो विकेट हैं, उस तरह के ढांचे पर चलना मुश्किल होगा. लेकिन जब आपकी टीम में इतना अच्छा खिलाड़ी हो, तो आप जानते हैं कि कुलदीप जैसा खिलाड़ी, जो सभी फॉर्मेटों में हमारे लिए इतने विकेट लेने वाला गेंदबाज है, उसे इंग्लैंड में खेलने का मौका नहीं मिला, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. यहां, मुझे लगता है कि जब आपके पास वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, कुलदीप, अक्षर पटेल हों, तो चार स्पिनर और इतने अच्छे स्पिनरों को खिलाना हमेशा लुभावना होता है.'

गिल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा, 'आपको बल्लेबाजी की गहराई पर भी ध्यान देना होगा और आपको यह भी देखना होगा कि विकेट कैसा खेलेगा. और मुझे लगता है, आपको बस अपने विकल्पों पर विचार करना होगा, कि कौन सा खिलाड़ी आपको उस तरह की सतह पर थोड़ा और दे सकता है. मुझे लगता है कि हम जो भी फैसले लेंगे, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि विकेट कैसा खेलेगा और हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.'

Playing-11 पर दिया ये बयान

गिल ने माना कि अहमदाबाद की पिच पर घास की मात्रा को देखते हुए मेजबान टीम Playing-11 में तीसरे तेज गेंदबाज को शामिल करने के लिए लुभा सकती है. गिल ने कहा, 'आपको कल Playing-11 पता चल जाएगी. हां, परिस्थितियों को देखते हुए हम तीसरे तेज गेंदबाज के साथ जाने के लिए लुभा सकते हैं. लेकिन अभी भी समय है. सुबह हम देखेंगे कि विकेट में कितनी नमी है और फिर फैसला करेंगे.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेट कीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.