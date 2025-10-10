Advertisement
trendingNow12955809
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs WI: IPL के बाद फिर छा गई ये जोड़ी.. यशस्वी ने ठोका ताबड़तोड़ शतक, सुदर्शन का भी जलवा

IND vs WI: टीम इंडिया दिल्ली में दहाड़ती नजर आ रही है. वेस्टइंडीज की टीम विकेट की भीख मांगती नजर आई. भारत की तरफ से केएल राहुल इस मैच में फ्लॉप नजर आए. लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की युवा जोड़ी ने विंडीज की टीम को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal

IND vs WI: टीम इंडिया दिल्ली में दहाड़ती नजर आ रही है. वेस्टइंडीज की टीम विकेट की भीख मांगती नजर आई. भारत की तरफ से केएल राहुल इस मैच में फ्लॉप नजर आए. लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की युवा जोड़ी ने विंडीज की टीम को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतकीय पारी खेली जबकि दूसरी तरफ साई सुदर्शन का भी जलवा देखने को मिला. 

राहुल 38 पर हुए आउट

यशस्वी ने केएल राहुल के साथ मिलकर शानदार शुरुआत की थी. लेकिन पिछले मैच में सेंचुरी ठोकने वाले राहुल इस मुकाबले में 38 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने यशस्वी के साथ मिलकर शानदार शतकीय पार्टनरशिप की. सुदर्शन ने अर्धशतक ठोका तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी ठोक दी. विंडीज के गेंदबाज राहुल के विकेट के बाद रहम की भीख मांगते नजर आए. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले मैच में फ्लॉप थे जायसवाल

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में यशस्वी का बल्ला नहीं चला था. लेकिन उससे पहले इंग्लैंड टूर पर उन्होंने एक के बाद एक धमाकेदार पारियां खेली थीं. अब उन्होंने फिर हुंकार भर दी है. दिल्ली के मैदान पर यशस्वी ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक ठोका. दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी शानदार नजर आए हैं जिन्हें इंग्लैंड टूर पर अधिक मौके नहीं मिले थे. लेकिन यहां मौका पाते ही उन्होंने अपनी काबीलियत दिखा दी है.

ये भी पढे़ें... 2003 रन.. रोहित-कोहली की लिस्ट में शामिल हुए केएल राहुल, ऐसा कारनामा करने वाले 8वें बल्लेबाज

IPL में गेंदबाजों की काल है ये जोड़ी

यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी आईपीएल से फेमस हुई. दोनों बल्लेबाज गुजरात के लिए ओपनिंग करते हैं और पूरे सीजन एक के बाद एक धमाकेदार पार्टनरशिप की थीं. इस मैच में भी इस जोड़ी की आईपीएल वाली झलक देखने को मिल गई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि साई सुदर्शन इस मुकाबले में अपनी अर्धशतकीय पार्टनरशिप को शतक में तब्दील कर पाएंगे या नहीं.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत