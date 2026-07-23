लगातार 6 हार का सिलसिला टूटा...पहली जीत से गदगद हुए कप्तान अय्यर, इन 2 खिलाड़ियों की तारीफ में पढ़े कसीदे

IND vs ZIM 1st T20I: टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर को आखिरकार पहली जीत नसीब हो गई है. 6 हार के बाद उन्होंने बतौर कप्तान जीत का स्वाद चखा है. तीन मैचों की टी20 आई सीरीज का पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी जिम्बाब्वे ने 7 विकेट खोकर 20 ओवर में 125 रन बनाए थे. भारत ने 3 विकेट खोकर 13.2 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. मैच के बाद अय्यर ने बड़ा बयान दिया है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर बेहद खुश नजर आए. लगातार 6 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ने के बाद उन्होंने अपनी टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की. अय्यर ने खास तौर से तेज गेंदबाज मयंक यादव की सटीक गेंदबाजी और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक की तारीफ की.
श्रेयस अय्यर ने कहा 'अद्भुत, हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन और योजना पर अमल असाधारण रहा. अपनी पहली जीत हासिल करके मैं बहुत खुश हूं, मुझे उम्मीद थी कि पिच पर उछाल होगा और वास्तव में वहां अच्छा खासा बाउंस था, मयंक यादव ने जिस तरह से शुरुआत दिलाई, वह बेहतरीन थी, उन्होंने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं दिया.'
वैभव की तारीफ करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा 'वैभव ने क्रीज पर उतरकर बल्ले से शानदार शुरुआत दिलाई, वैभव एकदम निडर खिलाड़ी हैं, उनके पारी की शुरुआत करने का तरीका बेहद शानदार है. जब भी वे मैदान पर कदम रखते हैं, उनके अंदर एक अलग ही गजब का आत्मविश्वास नजर आता है.'
इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव ने 15 साल 118 दिन की उम्र में यह कमाल कर दिखाया. उन्होंने पहले ही ओवर से रनों की बारिश की और 19 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 50 रन बनाकर कैच आउट हुए.
अगर मुकाबले की बात करें तो भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही. उसने 32 रन पर अपने टॉप-4 बल्लेबाज खो दिए थे. जैसे-तैसे टीम 125 रन तक पहुंची. नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए वेस्ली मधेवेरे ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए.
भारत के लिए गेंदबाजी में मयंक यादव और प्रिंस यादव ने कमाल किया. दोनों ने 2-2 विकेट निकाले. शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला. डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा ने 4 ओवर में 29 रन दिए. विकेट के मामले में वह खाली हाथ रहे.
दरअसल, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6 मैच हारने से अय्यर की कप्तानी पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने राहत की सांस ली होगी. इस मुकाबले को मिलाकर अय्यर ने भारत के लिए 8 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 6 हारे हैं, एक जीता और एक मुकाबला बेनतीजा रहा.
25 जुलाई को सीरीज का दूसरा मुकाबला इसी मैदान पर होगा, जिसे आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स (Unite8 Sports) चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध है.
पहला T20I बनाम आयरलैंड: 34 रन से हार
दूसरा T20I बनाम आयरलैंड: 1 विकेट से हार
पहला T20I बनाम इंग्लैंड: बारिश के कारण रद्द
दूसरा T20I बनाम इंग्लैंड: इंग्लैंड 4 विकेट से जीता
तीसरा T20I बनाम इंग्लैंड: 125 रन से हार
चौथा T20I बनाम इंग्लैंड: 9 विकेट से हार
पांचवां T20I बनाम इंग्लैंड: 56 रन से हार
पहला T20I बनाम जिम्बाब्वे: 7 विकेट से जीत (हार का सिलसिला टूटा)