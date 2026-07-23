IND vs ZIM: भारत बनाम जिम्बाब्वे, कैसा रहेगा हरारे का मौसम? पिच को लेकर भी सामने आया बड़ा अपडेट, क्या बल्लेबाज उड़ाएंगे मौज?

IND vs ZIM 1st T20I: जिम्बाब्वे दौरे पर भारत की युवा टीम आज से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 3 मुकाबलों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेने जा रही है. सीरीज का पहला T20I मैच आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. 25 और 26 जुलाई को दोनों टीमें दूसरे और तीसरे T20I मैच में आमने-सामने होंगी. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर दोनों टी20 सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर आखिरकार बतौर कप्तान भारत को पहली जीत दिलाना चाहेंगे.
कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से गंवाई. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज में भारत को 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. अय्यर ने सभी सात मैच में टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी की, लेकिन एक भी मुकाबला अपने पक्ष में नहीं कर सके. श्रेयस इस दौरे को एक कम अनुभवी टीम के साथ आत्मविश्वास वापस पाने और लय बनाने के मौके के तौर पर देखेंगे.
आज हरारे में क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा मौसम रहने की उम्मीद है. मौसम सूखा रहेगा और खूब धूप खिलेगी. दिन में तापमान लगभग 26°C रहेगा, जो शाम तक गिरकर करीब 9°C हो जाएगा. मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे क्रिकेट फैंस को पूरे 40 ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा. पहले बल्लेबाजी करना सही रहेगा, क्योंकि समय के साथ पिच धीमी हो सकती है. मैच के दौरान तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच से बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों को मदद मिलने की उम्मीद है. शुरुआत में बल्लेबाजों को अच्छे हालात मिल सकते हैं, जबकि तेज गेंदबाजों को नई गेंद से मूवमेंट मिल सकती है. बीच के ओवरों में स्पिनर्स अहम भूमिका निभाएंगे. हरारे की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है. हालांकि, अभी जिम्बाब्वे में सर्दियां हैं और पिच पर नमी होगी. इसलिए, गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिल सकता है. ऐसे में कम स्कोर वाले मैच की उम्मीद है, क्योंकि 160 से ज्यादा का स्कोर निर्णायक साबित हो सकता है.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच आखिरी बार चेन्नई में टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज के दौरान खेला गया था, जहां भारत ने 4 विकेट पर 256 रन बनाने के बाद 72 रन की शानदार जीत हासिल की थी. T20I फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 4 T20I सीरीज खेली गई हैं, जिसमें तीन सीरीज भारत के पक्ष में रहीं, जबकि एक सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई. कुल मिलाकर, दोनों देशों ने साल 2010 से अब तक कुल 14 टी20 मैच खेले, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा. भारत ने 11 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं.
भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मयंक यादव, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई.
जिम्बाब्वे: वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड नगारवा, तेंडई चतारा, वेलिंगटन मसाकाद्जा.