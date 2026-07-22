'हार से डरना छोड़ दो'... ZIM के खिलाफ सीरीज से पहले कप्तान अय्यर का कड़ा संदेश, युवा ब्रिगेड को याद दिलाईं ये 3 बातें

Shreyas Iyer Press Conference, IND vs ZIM T20I: टीम इंडिया इस वक्त जिम्बाब्वे की सरज़मीं पर है, जहां उसे तीन मैचों की टी20I सीरीज खेलनी है. इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर एक भी मैच न जीत पाने के बाद श्रेयस अय्यर की सेना जिम्बाब्वे के खिलाफ कमबैक करना चाहेगी. पहले टी20 मैच से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यूके दौरे पर मिली हार, आलोचना और भविष्य की योजनाओं पर बेबाकी से जवाब दिए.
आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर मिली करारी हार के जख्मों को पीछे छोड़ते हुए कप्तान अय्यर ने युवा टीम इंडिया के सामने 3 बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दीं. अय्यर ने यह भी माना कि जिम्बाब्वे की टीम मजबूत है और भारत उसे हल्के में नहीं लेगा. अय्यर ने कहा, 'उनके पास एक बेहतरीन टीम और अच्छा लाइनअप है. उनके कुछ खिलाड़ी आईपीएल भी खेल चुके हैं, इसलिए उनके पास काफी अनुभव है.'
बतौर टी20 कप्तान अपने पहले ही दौरे पर निराशाजनक नतीजों का सामना करने वाले अय्यर ने कहा कि इंग्लैंड का मुश्किल दौरा भले ही उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन उसने पूरी टीम को एक साथ ला खड़ा किया है और भविष्य की सफलता की नींव रखी है.
आयरलैंड और इंग्लैंड में लगातार हार के बाद मिल रही आलोचनाओं पर युवा खिलाड़ियों का बचाव करते हुए श्रेयस अय्यर ने उन्हें खास सलाह दी. अय्यर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों को असफलता से डरना चाहिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में इस तरह के विचार चल रहे होते हैं, तब आप खुद को बचाने के लिए खेलने लगते हैं. जब आपके अंदर यह डर नहीं होगा, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बाहर ला सकते हैं.'
कप्तान अय्यर ने सोशल मीडिया पर हो रही टीम की आलोचना और टीम के बाहर की चर्चाओं पर ध्यान न देने की सलाह दी. उन्होंने कहा, 'हमें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं. हमें वर्तमान में रहना होगा. हम जितना एक इकाई के रूप में साथ मिलकर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, टीम के लिए उतना ही बेहतर होगा.'
लगातार मिली हार से टीम के माहौल पर पड़े असर पर बात करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा कि मुश्किल समय ने टीम को और करीब ला दिया है. उन्होंने सलाह दी कि पिछली हार को भूलकर आगे बढ़ना होगा. अय्यर ने बताया, 'नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन इस मुश्किल दौर ने टीम के खिलाड़ियों को एक-दूसरे के और करीब ला दिया है. हम आपस में काफी चर्चाएं कर रहे हैं कि एक टीम के रूप में हमें आगे कैसे खेलना है. यह एक बेहतरीन अनुभव है, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता. यह एक चुनौतीपूर्ण दौर है और जितनी जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे, आप उतने ही बेहतर खिलाड़ी और टीम बनेंगे.'
इंग्लैंड दौरे के अनुभवों को याद करते हुए अय्यर ने कहा, 'हमारा इंग्लैंड दौरा भले ही खराब रहा, लेकिन उससे कई सकारात्मक बातें भी निकलकर सामने आईं. हमें यह समझने का मौका मिला कि आगे एक टीम के रूप में हमें क्या तैयार करना है. मैदान पर उतरते ही किस तरह की मानसिक सतर्कता और परिस्थितियों में ढलने की क्षमता की जरूरत होती है, यह हमें सीखने को मिला.'
इंग्लैंड से सीधे जिम्बाब्वे पहुंचने और मैच से ठीक एक दिन पहले केवल एक प्रैक्टिस सेशन मिलने पर अय्यर ने कहा, 'यह निश्चित रूप से काफी चुनौतीपूर्ण है. हम कल आए, आज प्रैक्टिस है और कल मैच है, लेकिन इसमें मजा भी है. अगर आप ऐसी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको खुद पर गर्व होगा. हममें से कुछ खिलाड़ी यहां पहली बार खेल रहे हैं, इसलिए जितनी जल्दी हम परिस्थितियों में ढलेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे.'