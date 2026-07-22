Add Zee Business As A Preferred Source
App

'हार से डरना छोड़ दो'... ZIM के खिलाफ सीरीज से पहले कप्तान अय्यर का कड़ा संदेश, युवा ब्रिगेड को याद दिलाईं ये 3 बातें

Shreyas Iyer Press Conference, IND vs ZIM T20I: 23 जुलाई से जिम्बाब्वे और भारत के बीच टी20I जंग की शुरुआत होने जा रही है. तीन मैचों की इस सीरीज से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने ड्रेसिंग रूम की नीयत और तेवर पूरी तरह साफ कर दिए हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 22, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:19 PM IST
'हार से डरना छोड़ दो'... ZIM के खिलाफ सीरीज से पहले कप्तान अय्यर का कड़ा संदेश, युवा ब्रिगेड को याद दिलाईं ये 3 बातें

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहले होर्मुज और अब लाल सागर... समंदर कैसे बनता जा रहा जंग का अखाड़ा?
West Asia crisis2 min ago
2
Shreyas Iyer9 min ago
3
crime news20 min ago
4
Actor Bobby Deol24 min ago
5
Jantar Mantar protest25 min ago