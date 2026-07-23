IND vs ZIM: मयंक की रफ्तार और वैभव का तूफान... हरारे में जिम्बाब्वे को चित करने वाले टीम इंडिया के 5 हीरो

IND vs ZIM 1st T20I: 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से बाजी मारी. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव की घातक गेंदबाजी के सामने मेजबान जिम्बाब्वे मुकाबले में पहले ओवर से बैकफुट पर रही और उसे एकतरफा हार मिली. जिम्बाब्वे द्वारा दिए गए 126 रनों के लक्ष्य को भारत ने महज 13.2 ओवरों में हासिल करके 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.
कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में यह भारत की पहली टी20 जीत है, जहां उन्होंने बल्ले से नाबाद 28 रन बनाने के अलावा लगातार 8वां टॉस जीतकर एमएस धोनी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जो भारतीय टीम की जीत में हीरो बनकर उभरे.
युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेट लिए. उनका इकॉनमी रेट सबसे कम यानी 4.50 का रहा. उन्होंने पहली ही बॉल पर ब्रायन बेनेट को फंसाया और फिर डिओन मायर्स को चलता किया था. खास बात ये रही कि उन्होंने अपने स्पेल में 17 गेंद डॉट फेंकी. मयंक ने 649 दिनों के बाद मैदान में वापसी की थी और जिम्बाब्वे के खिलाफ 7 विकेट से मिली जीत के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.
इंग्लैंड दौरे पर तीन मैचों में फ्लॉप रहने वाले 15 साल के वैभव आज पूरे रंग में दिखे. उन्होंने पहले ओवर से रनों की बारिश की और 18 बॉल पर अर्धशतक ठोक दिया. इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में 4 छक्के और 4 चौके लगाए. इस पारी के दम पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बैटर भी बन चुके हैं. हालांकि अर्धशतक जड़ने के बाद वैभव 19वीं बॉल पर आउट हो गए थे, लेकिन जब तक वो आउट हुए, टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था.
मयंक के बाद अगर किसी गेंदबाज ने कमाल की बॉलिंग की तो वो प्रिंस रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 2 विकेट लेकर 19 रन दिए. आईपीएल 2026 में कमाल की बॉलिंग करने वाले प्रिंस का भारत के लिए यह 5वां टी20I मैच रहा. इससे पहले वो इंग्लैंड दौरे पर नजर आए थे, लेकिन वहां प्रभाव नहीं छोड़ सके. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने सटीक लाइन-लेंथ पर बॉलिंग की. उन्होंने बेन करन और ब्रैड इवांस को चलता किया.
आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से फ्लॉप रहने वाले ईशान किशन बढ़िया लय में दिखे. उन्होंने नंबर 3 पर आकर 24 बॉल पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रनों की उम्दा पारी खेली. भारत ने 23 रनों के स्कोर पर अभिषेक के रूप में पहला विकेट खो दिया था. इसके बाद ईशान ने वैभव के साथ मिलकर तबाही मचाई और मैच निकाल दिया.
श्रेयस अय्यर ने आज सबकुछ बढ़िया किया. सबसे पहले तो उन्होंने टॉस जीत लिया. पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो सही साबित भी हुआ. गेंदबाजों को बढ़िया तरह से रोटेट किया और बल्ले से 24 बॉल पर 3 चौके लगाकर नाबाद 28 रनों की पारी खेली. अय्यर भारत के लिए लगातार 8 मैचों में टॉस जीतने वाले कप्तान बन चुके हैं. उन्होंने एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने लगातार 7 मैचों में टॉस जीतकर इतिहास रचा था.
अगर मैच की बात करें तो हरारे में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए थे. जवाब में भारत ने 13.2वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. यह श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की पहली जीत भी रही. इससे पहले उन्हें आयरलैंड सीरीज में 2-0 और इंग्लैंड सीरीज में 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था.