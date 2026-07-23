वही मैदान, वही अंदाज...नीली जर्सी में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का पहला धमाका, बना दिया यह वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe T20I: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारत की सीनियर टीम के लिए खेलते हुए पहली बार बल्ला गरजा है. इंग्लैंड दौरे पर वह कमाल नहीं दिखा पाए थे. तीन मैचों में 4, 13 और 15 रन ही बना पाए थे, लेकिन जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उतरते ही इस तूफानी ओपनर ने बल्ले से तबाही मचा दी. वैभव उसी अंदाज में दिखे, जैसा आज से 4 महीने पहले 6 फरवरी 2026 को इसी मैदान पर दिखे थे.
6 फरवरी को वह मुकाबला अंडर-19 विश्व कप 2026 का फाइनल था, जो 50 ओवर का था. उस मुकाबले में वैभव ने टी20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों पर 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 180 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उस फाइनल को टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया था.
अब इसी मैदान पर वैभव ने 18 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया. उन्होंने 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से अर्धशतक जड़ा और अगली ही गेंद यानी 19वीं गेंद पर आउट हो गए. यह टीम इंडिया के लिए उनकी पहली फिफ्टी है. पहला अर्धशतक लगाने के लिए उन्हें 4 मैच लगे.
वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने 15 साल 118 दिन की उम्र में यह कमाल कर दिखाया है. वैभव से पहले यह रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला के नाम था, जिन्होंने 15 साल 340 दिन की उम्र में इतिहास रचा था.
15 वर्ष 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी
15 वर्ष 340 दिन - कुशल मल्ला
16 वर्ष 56 दिन - लुई ब्रुइस
16 वर्ष 76 दिन - कविन चड्ढा
भारत ने पहले टी-20 में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. हरारे के मैदान पर खेला गए इस मुकाबले मेंजिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए थे, जवाब में भारत ने 13.2वें ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया.
25 जुलाई को सीरीज का दूसरा मुकाबला इसी मैदान पर होगा, जिसे आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स (Unite8 Sports) चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध है.
25 जुलाई को सीरीज का दूसरा मुकाबला इसी मैदान पर होगा, जिसे आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स (Unite8 Sports) चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध है.