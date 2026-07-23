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वही मैदान, वही अंदाज...नीली जर्सी में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का पहला धमाका, बना दिया यह वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe T20I: वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए टी20I में पहला अर्धशतक पूरा किया. इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. जिस मैदान पर वैभव ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वह उनके लिए बेहद खास है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 23, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:31 PM IST
वही मैदान, वही अंदाज...नीली जर्सी में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का पहला धमाका, बना दिया यह वर्ल्ड रिकॉर्ड
Image Credit: Vaibhav Suryavanshi World Record

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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