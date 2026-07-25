IND vs ZIM: ईशान किशन ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे की धरती पर रचा इतिहास

IND vs ZIM 2nd T20I: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 25 जुलाई 2026 के दिन इतिहास रच दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज ईशान का प्रचंड रूप देखने को मिला. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ईशान ने केवल 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 44 गेंदों में 81 रनों की आतिशी पारी खेली.
ईशान किशन के बल्ले से 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के निकले. अपनी इस पारी के दम पर ईशान किशन ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रनों की पारी खेलते ही ईशान किशन साल 2026 में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक टी20 रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2022 में 781 रन बनाए थे.
इस लिस्ट में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का नाम नंबर-1 पर है, जिन्होंने 2021 में 1326 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था.
ईशान किशन ने अपनी इस 81 रनों की पारी के साथ विदेशी धरती पर भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में तीसरा सबसे बड़ा टी20I स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.
ईशान किशन का बल्ला पिछले कुछ मैचों से लगातार आग उगल रहा है. उन्होंने अपनी पिछली 3 अंतरराष्ट्रीय टी20 पारियों में 56 (बनाम इंग्लैंड), 35 (बनाम जिम्बाब्वे) और 81 (बनाम जिम्बाब्वे) रन बनाकर अपनी नंबर-1 रैंकिंग की साख को पूरी तरह साबित किया है.
जब ईशान अपनी लय में होते हैं, तो मैदान का कोई भी कोना उनसे सुरक्षित नहीं रहता. जिम्बाब्वे के खिलाफ 184 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी ने यह साबित कर दिया है कि वे मौजूदा समय में टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं.