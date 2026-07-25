Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ZIM: ईशान किशन ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे की धरती पर रचा इतिहास

IND vs ZIM 2nd T20I: ईशान किशन ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. साल 2026 उनके लिए शानदार रहा है. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20I में 81 रनों की पारी ने उन्हें एक खास मामले में विराट कोहली से आगे ला खड़ा किया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 25, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:41 PM IST
IND vs ZIM: ईशान किशन ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे की धरती पर रचा इतिहास
Image Credit: shan Kishan Broke Virat Kohli Big Record

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MBBS एडमिशन की रैंक लिस्ट जारी; 595 अंक वाला बना टॉपर, 182 नंबर पाने वाले को भी मिला
neet ug 202649 min ago
2
Punjab57 min ago
3
Delhi news1 hr ago
4
Actor Rajesh Khanna1 hr ago
5
Tilak Varma1 hr ago